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Vagues-submersion : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que la totalité de la France est soumise à des alertes de Météo-France, un seul département a été placé en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée de ce samedi 14 février.

Une Saint-Valentin à la météo agitée. Météo-France a placé un département du sud-est de la France en vigilance jaune pour le risque météorologique vagues-submersion ce samedi 14 février.

© Météo-France

Ainsi, la Corse-du-Sud est concernée par cette vigilance. En parallèle, le département est également soumis à une vigilance jaune pluie-inondation et avalanches.

Avec le passage de la tempête Nils qui se poursuit, la France est en proie à des phénomènes météorologiques très forts. En effet, deux départements ont été maintenus en vigilance rouge crues et treize autres en vigilance orange pour le même risque.

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Par ailleurs, l’ensemble des 81 départements métropolitains sont soumis à au moins une vigilance jaune (crues, pluie-inondation, vents violents, neige-verglas, avalanches) pour la journée de ce samedi. 

Météo-Francevigilance météovagues-submersionCorse-du-Sud

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