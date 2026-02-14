Vagues-submersion : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Alors que la totalité de la France est soumise à des alertes de Météo-France, un seul département a été placé en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée de ce samedi 14 février.

Une Saint-Valentin à la météo agitée. Météo-France a placé un département du sud-est de la France en vigilance jaune pour le risque météorologique vagues-submersion ce samedi 14 février.

© Météo-France

Ainsi, la Corse-du-Sud est concernée par cette vigilance. En parallèle, le département est également soumis à une vigilance jaune pluie-inondation et avalanches.

Avec le passage de la tempête Nils qui se poursuit, la France est en proie à des phénomènes météorologiques très forts. En effet, deux départements ont été maintenus en vigilance rouge crues et treize autres en vigilance orange pour le même risque.

Par ailleurs, l’ensemble des 81 départements métropolitains sont soumis à au moins une vigilance jaune (crues, pluie-inondation, vents violents, neige-verglas, avalanches) pour la journée de ce samedi.