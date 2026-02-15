Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Avalanches : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 4 départements en vigilance orange pour un risque d’avalanches dès ce dimanche en fin de journée et ce jusqu’à lundi midi.

Un risque accru dans l’extrême sud-ouest du pays. Météo-France a placé 4 départements en vigilance orange pour un risque d’avalanches à compter de 17h ce dimanche et ce jusqu’à 12h ce lundi.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

L’organisme météorologique de référence a anticipé 5 à 10 cm de neige dans ces quatre départements en fin d’après-midi et en début de soirée ce dimanche.

«Des chutes de neige froides et ventées ont concerné les Pyrénées du jeudi 12 au vendredi 14 février dès la moyenne montagne. Après une accalmie relative en matinée de dimanche, une nouvelle perturbation active va aborder les Pyrénées», a indiqué Météo-France.

Sur le même sujet Neige-verglas : voici les 42 départements placés en vigilance jaune ce dimanche Lire

«Les précipitations s'accompagneront d'une remontée de la limite pluie-neige à partir de la fin d'après-midi jusqu'à 2000 mètres engendrant une forte activité avalancheuse. Des avalanches de neige humide pourront atteindre le réseau routier dès la moyenne montagne ; à plus haute altitude, des avalanches de poudreuse plus volumineuses pourront atteindre les infrastructures de montagne», a conclu cette même source.

vigilance météoalerte orangeavalanche

À suivre aussi

Orages : voici les 28 départements placés en vigilance jaune ce lundi
Orages : voici les 46 départements placés en vigilance jaune ce dimanche
Orages : voici les 66 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités