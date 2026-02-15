Tempête Nils : les images impressionnantes des crues ravageant la Nouvelle-Aquitaine (vidéos)

Après le passage de la tempête Nils dans la nuit du mercredi 11 février, ses conséquences continuent de se faire sentir sur la façade ouest de la France. La Gironde et le Lot-et-Garonne restent en vigilance rouge pour risque de crues.

La Garonne toujours hors de son lit. Dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 février, la tempête Nils a traversé la France, touchant particulièrement l’Ouest du pays. Voilà d’ailleurs plusieurs jours que la Gironde et le Lot-et-Garonne sont maintenus en vigilance rouge en raison des crues.

#Vigilance crues en Gironde | Soyez prudents si vous habitez à proximité d'une zone inondable :



◾️Éloignez-vous des cours d'eau

◾️Évitez tout déplacement

◾️Respectez la signalisation routière

◾️Ne vous engagez pas sur une route inondée, ni à pied ni en voiture.



Respectez les… pic.twitter.com/lEYgkeyb5r — Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) February 13, 2026

«La situation sur la Garonne en aval d'Agen est à suivre particulièrement : des débordements dommageables sont en cours», prévient Vigicrues. «Ces inondations sont majeures sur le secteur de la Garonne marmandaise et girondine où les niveaux maximum ont été atteints en début de matinée de samedi à Tonneins et dans la soirée de samedi à Marmande», a précisé l’agence de surveillance météorologique.

Toujours selon Vigicrues, «les niveaux vont progresser lentement jusqu'à ce dimanche matin, avant de se stabiliser à la Réole». Ces derniers seront «comparables à ceux observés lors de la crue des 3 et 4 février 2021», ont ajouté les prévisionnistes dans leur dernier bulletin.

#Vigilance crues en #Gironde | 600 sapeurs-pompiers sont mobilisables dans le département pour assurer le secours et la mise à l’abri de la population, à l’image des équipes de sauvetage aquatique qui sont intervenues à Sablons :



◾️Si vous êtes en situation de dépendance ou de… pic.twitter.com/zdquznfRiv — Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) February 14, 2026

À Bourdelles, près de La Réole, en Gironde, la Garonne est sortie de son lit, avec de l'eau à perte de vue. «Il y a des villages qui sont totalement isolés», a déclaré l'adjudant-chef Olivier Konrad, adjoint à la Brigade nautique d'Arcachon, chargée de patrouiller et d'évacuer les habitants concernés.

Une situation «exceptionnelle»

Avec 9,70 mètres mesurés samedi après-midi à La Réole, «les niveaux d'eau ont atteint un plateau» sur la Garonne en Gironde, selon la préfecture qui conseille la plus grande prudence. Les autorités ont fait état d'environ 80 personnes évacuées en Gironde.

Depuis mercredi soir, certains villages du Lot-et-Garonne sont coupés du monde, sans électricité. Au milieu des eaux, un père et son fils font des allers-retours en bateau pour secourir les habitants. Les images que nous partageons témoignent de la gravité de la situation. pic.twitter.com/5IoXIcFyTH — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) February 14, 2026

Dans le Lot-et-Garonne, des évacuations «préventives», liées à des «fragilités sur les digues», ont concerné samedi 590 personnes, selon la préfecture, portant le total des évacués à 1.500 dans le département. Tous les ponts entre Agen et Bordeaux ont été fermés samedi à la circulation, contraignant les automobilistes à de longs détours.

La France se trouve dans «une situation exceptionnelle», a expliqué samedi la directrice du service d'informations Vigicrues, en raison du grand nombre de départements en vigilance crues et de la persistance du phénomène sur la durée.

Les importants cumuls de pluie depuis deux mois ont fini par saturer le sol et ralentissent le rétablissement du trafic ferroviaire, des réseaux électrique et téléphonique malmenés par la tempête Nils, qui a causé au moins deux morts en France et fait de nombreux dégâts matériels.