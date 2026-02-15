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Tempête Nils : les images impressionnantes des crues ravageant la Nouvelle-Aquitaine (vidéos)

«La situation sur la Garonne en aval d'Agen est à suivre particulièrement : des débordements dommageables sont en cours», selon Vigicrues. [Christophe ARCHAMBAULT/AFP]
Par CNEWS
Publié le

Après le passage de la tempête Nils dans la nuit du mercredi 11 février, ses conséquences continuent de se faire sentir sur la façade ouest de la France. La Gironde et le Lot-et-Garonne restent en vigilance rouge pour risque de crues.

La Garonne toujours hors de son lit. Dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 février, la tempête Nils a traversé la France, touchant particulièrement l’Ouest du pays. Voilà d’ailleurs plusieurs jours que la Gironde et le Lot-et-Garonne sont maintenus en vigilance rouge en raison des crues.

«La situation sur la Garonne en aval d'Agen est à suivre particulièrement : des débordements dommageables sont en cours», prévient Vigicrues. «Ces inondations sont majeures sur le secteur de la Garonne marmandaise et girondine où les niveaux maximum ont été atteints en début de matinée de samedi à Tonneins et dans la soirée de samedi à Marmande», a précisé l’agence de surveillance météorologique.

Toujours selon Vigicrues, «les niveaux vont progresser lentement jusqu'à ce dimanche matin, avant de se stabiliser à la Réole». Ces derniers seront «comparables à ceux observés lors de la crue des 3 et 4 février 2021», ont ajouté les prévisionnistes dans leur dernier bulletin.

À Bourdelles, près de La Réole, en Gironde, la Garonne est sortie de son lit, avec de l'eau à perte de vue. «Il y a des villages qui sont totalement isolés», a déclaré l'adjudant-chef Olivier Konrad, adjoint à la Brigade nautique d'Arcachon, chargée de patrouiller et d'évacuer les habitants concernés.

Une situation «exceptionnelle»

Avec 9,70 mètres mesurés samedi après-midi à La Réole, «les niveaux d'eau ont atteint un plateau» sur la Garonne en Gironde, selon la préfecture qui conseille la plus grande prudence. Les autorités ont fait état d'environ 80 personnes évacuées en Gironde.

Dans le Lot-et-Garonne, des évacuations «préventives», liées à des «fragilités sur les digues», ont concerné samedi 590 personnes, selon la préfecture, portant le total des évacués à 1.500 dans le département. Tous les ponts entre Agen et Bordeaux ont été fermés samedi à la circulation, contraignant les automobilistes à de longs détours.

La France se trouve dans «une situation exceptionnelle», a expliqué samedi la directrice du service d'informations Vigicrues, en raison du grand nombre de départements en vigilance crues et de la persistance du phénomène sur la durée.

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