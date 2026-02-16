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Vents violents : voici les 68 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que la tempête Nils a fini de traverser la France, le temps reste mauvais sur l’ensemble du pays. Météo-France a placé 68 départements en vigilance jaune vents violents pour la journée de ce lundi 16 février.

Des rafales violentes attendues. 68 départements sont visés par une vigilance jaune vents violents de Météo-France pour la journée de ce lundi 16 février.

@Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, le Calvados, la Charente-Maritime, le Cher, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, le Doubs, l’Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, l’Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Jura.

Mais aussi, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l’Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et le Territoire de Belfort.

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Météo-France prévoit des vents violents pouvant aller jusqu'à 70 km/h dans la majorité de ces territoires. 

Météo-Francevigilance météovents violents

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