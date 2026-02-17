Crues : le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne placés en vigilance rouge ce mardi

Les intempéries continuent de frapper l'Ouest de la France. Ce mardi, un nouveau département, le Maine-et-Loire, est placé en vigilance rouge pour crues, tandis que le Lot-et-Garonne et la Gironde sont maintenus en alerte rouge pour la même raison par Météo-France.

Le danger persiste pour certains cours d'eau français. En Maine-et-Loire, en Gironde et en Lot-et-Garonne, Météo-France alerte quant à un risque de crue majeure ce mardi. Le niveau de vigilance est absolu.

© Météo-France

Pour le Lot-et-Garonne et la Gironde, il s'agit d'une alerte rouge qui dure : les deux départements sont en alerte maximale pour la sixième journée consécutive.

Les tronçons concernés par cette vigilance rouge sont la Garonne girondine, la Garonne marmandaise, les basses vallées angevines et la Loire saumuroise.

«Les successions de perturbations observées depuis le 10 février ont engendré des hausses importantes des niveaux de l'ensemble des cours d'eau alimentant les basses vallées angevines. La propagation des différentes ondes de crue générées sur ces cours d'eau, en concomitance avec l'élévation du niveau de la Loire, contribue à une hausse significative des niveaux sur les basses vallées angevines. La hauteur de 5,9 m à la station de Angers Basse Chaine devrait être atteinte en deuxième partie de journée de mardi, générant des débordements dommageables dans le secteur des Basses Vallées Angevines. Les niveaux devraient continuer à monter dans la journée de mercredi», a détaillé Vigicrues concernant le tronçon des basses vallées angevines.