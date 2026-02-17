Neige : voici les 12 départements où des flocons sont attendus ce jeudi

Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a indiqué que 12 départements français risquent d’être confrontés à la neige ou au verglas ce jeudi 19 février.

Une menace qui se concentre dans le quart nord-est de l’Hexagone. Météo-France a anticipé mardi un risque important de chute de neige ou d’apparition de verglas au sein de 12 départements français pour la journée de jeudi.

Les départements concernés sont le Nord, le Pas-de-Calais, les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges et l’Aube.

© Météo-France

A noter que l’organisme météorologique de référence a déjà placé 10 départements en vigilance jaune pour «neige-verglas» concernant la journée de ce mercredi.

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«Dans la nuit de mercredi à jeudi, une seconde perturbation circule sur le pays. Le long des frontières de l'est, les cumuls de neige présentent un risque faible de passage en vigilance orange. La localisation est incertaine, les cumuls les plus forts étant prévus en dehors des frontières», a détaillé Météo-France.

«En Corse, de la neige est attendue jeudi en moyenne montagne en quantité suffisante pour présenter un risque faible de vigilance orange», a conclu cette même source.