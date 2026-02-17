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Une «possible tornade» : un village du Nord touché par de violentes rafales de vent, des habitations endommagées

«Plusieurs dizaines de maisons» ont été touchées, a déclaré Albert Jallay, le maire de ce village de 2.000 habitants à la frontière avec la Belgique. [Sameer AL-DOUMY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lundi soir aux alentours de 19h30, des vents très violents se sont abattus sur la commune de Cousolre (Nord), endommageant de nombreuses habitations. Une «possible tornade» a été évoquée.

Une nuit cauchemardesque pour les Cousolreziens. La petite commune de Cousolre, dans le Nord, a subi lundi soir «de fortes rafales de vent» qui ont fait «plusieurs dégâts sur des habitations et véhicules» mais aucune victime, selon la préfecture du département et le maire.

«Une enquête est ouverte afin de déterminer la nature du phénomène en cause», a assuré sur X l'observatoire privé des tornades Keraunos, qui évoque une «possible tornade».

des dizaines de maisons touchées

«Plusieurs dizaines de maisons» ont été touchées, a précisé sur Ici Nord Albert Jallay, le maire de ce village de 2.000 habitants à la frontière avec la Belgique.

Selon lui, les dégâts concernent «beaucoup de toitures, des arbres arrachés, des poteaux électriques par terre, des voiture endommagées». Une soixantaine de sapeurs pompiers et la protection civile ont été déployés lundi soir à Cousolre, selon la préfecture.

La salle des fêtes de la commune a été ouverte pour accueillir les habitants sinistrés. Lundi soir, 50 habitations étaient privées d'électricité.

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Le Nord était lundi soir en vigilance jaune pour vent et orages.

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