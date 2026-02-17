Une «possible tornade» : un village du Nord touché par de violentes rafales de vent, des habitations endommagées

Lundi soir aux alentours de 19h30, des vents très violents se sont abattus sur la commune de Cousolre (Nord), endommageant de nombreuses habitations. Une «possible tornade» a été évoquée.

Une nuit cauchemardesque pour les Cousolreziens. La petite commune de Cousolre, dans le Nord, a subi lundi soir «de fortes rafales de vent» qui ont fait «plusieurs dégâts sur des habitations et véhicules» mais aucune victime, selon la préfecture du département et le maire.

«Une enquête est ouverte afin de déterminer la nature du phénomène en cause», a assuré sur X l'observatoire privé des tornades Keraunos, qui évoque une «possible tornade».

⛈️Un phénomène venteux violent a provoqué des dommages au passage d'un orage à Cousolre (Nord) ce lundi vers 19h30. Une enquête est ouverte afin de déterminer la nature du phénomène en cause (possible tornade). Plus d'infos ici : https://t.co/hPxyMI0OS7

📸Brigitte Croix-heuclin pic.twitter.com/lPOzRkbxhH — Keraunos (@KeraunosObs) February 16, 2026

des dizaines de maisons touchées

«Plusieurs dizaines de maisons» ont été touchées, a précisé sur Ici Nord Albert Jallay, le maire de ce village de 2.000 habitants à la frontière avec la Belgique.

Des dégâts importants ont été signalés au passage d'une forte averse orageuse à #Cousolre dans le #Nord. Ceux-ci auraient pu être engendrés par une #tornade.

Photos via La Voix du Nord pic.twitter.com/RrTKsUiUk1 — Meteo60 (@meteo60) February 17, 2026

Selon lui, les dégâts concernent «beaucoup de toitures, des arbres arrachés, des poteaux électriques par terre, des voiture endommagées». Une soixantaine de sapeurs pompiers et la protection civile ont été déployés lundi soir à Cousolre, selon la préfecture.

La salle des fêtes de la commune a été ouverte pour accueillir les habitants sinistrés. Lundi soir, 50 habitations étaient privées d'électricité.

Le Nord était lundi soir en vigilance jaune pour vent et orages.