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Vagues-submersion : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune «vagues-submersion», pour la journée du mercredi 18 février. 

Une mer agitée se profile le long des côtes atlantiques qui ne cessent d'être taquinées par les vents. Cinq départements sont visés par une alerte jaune «vagues-submersion», pour la journée du mercredi 18 février. 

Sont concernés : Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée et Charente-Maritime. 

©Météo France

«Un front pluvieux rentre sur la façade atlantique donnant des pluies soutenues», explique Météo-France

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A noter que, dans le même temps, le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Charente-Maritime sont placés en vigilance rouge pour des risques de crues pour la journée.

   

vigilance météovagues-submersion

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