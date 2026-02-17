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Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour la journée de ce mardi 17 février, Météo-France a placé un unique département en vigilance jaune pour vents violents.

Des bourrasques moins marquées que les jours précédents dans l'Hexagone. Ce mardi 17 février, seul le département de la Savoie a été placé en vigilance jaune pour les vents violents par Météo-France.

© Météo-France

«Le vent faiblit nettement par rapport à la veille. A noter toutefois une tramontane à 60/80 km/h le matin, elle faiblit au fil des heures», a anticipé Météo-France.

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En revanche, l'organisme météorologique de référence a placé 7 départements du littoral atlantique en vigilance jaune pour les vents violents ce mercredi.

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