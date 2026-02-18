Crues : la Charente-Maritime rejoint la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire en vigilance rouge ce mercredi

Météo-France a placé le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Charente-Maritime en vigilance rouge pour des risques de crues ce mercredi 18 février.
Une situation toujours aussi préoccupante. Météo-France a placé quatre départements en vigilance rouge pour des risques de crues concernant la journée de ce mercredi 18 février.
En plus du Maine-et-Loire, de la Gironde et du Lot-et-Garonne maintenus à ce niveau d'alerte, l'institut météorologique a également ajouté le département de la Charente-Maritime dans sa liste.
Pour mercredi 18 février 2026 :
🔴 4 départements en Vigilance rouge
🟠 9 départements en Vigilance orange
Pour jeudi 19 février 2026 :
🔴 4 départements en Vigilance rouge
🟠 10 départements en Vigilance orange
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— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 18, 2026
une nouvelle perturbation active à craindre
«Après une courte accalmie très relative des précipitations ce mardi matin, de nouvelles pluies concernent la Bretagne cet après-midi, avant une nouvelle perturbation plus active mercredi, et plus généralisée sur l'ouest du pays», a annoncé Vigicrues dans son dernier bulletin.
«Cet épisode s'accompagnera de marées à forts coefficients ainsi que d'une surcôte qui perturberont l'écoulement dans les estuaires. De nouvelles hausses des niveaux sur de nombreux bassins versants pourront être observées», ont ajouté les prévisionnistes.
«Les crues en cours poursuivent actuellement leur propagation vers l’aval. Les plus importantes affectent la moitié ouest du pays. Les autres débordements, localisés, concernent le reste du territoire», ont-ils conclu.
D'autres alertes météorologiques ont été émises par Météo-France pour la journée de mercredi 18 février. Retrouvez-les ici.