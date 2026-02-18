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Crues : la Charente-Maritime rejoint la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire en vigilance rouge ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Charente-Maritime en vigilance rouge pour des risques de crues ce mercredi 18 février. 

Une situation toujours aussi préoccupante. Météo-France a placé quatre départements en vigilance rouge pour des risques de crues concernant la journée de ce mercredi 18 février. 

En plus du Maine-et-Loire, de la Gironde et du Lot-et-Garonne maintenus à ce niveau d'alerte, l'institut météorologique a également ajouté le département de la Charente-Maritime dans sa liste. 

une nouvelle perturbation active à craindre

«Après une courte accalmie très relative des précipitations ce mardi matin, de nouvelles pluies concernent la Bretagne cet après-midi, avant une nouvelle perturbation plus active mercredi, et plus généralisée sur l'ouest du pays», a annoncé Vigicrues dans son dernier bulletin. 

«Cet épisode s'accompagnera de marées à forts coefficients ainsi que d'une surcôte qui perturberont l'écoulement dans les estuaires. De nouvelles hausses des niveaux sur de nombreux bassins versants pourront être observées», ont ajouté les prévisionnistes.

© Météo-France

«Les crues en cours poursuivent actuellement leur propagation vers l’aval. Les plus importantes affectent la moitié ouest du pays. Les autres débordements, localisés, concernent le reste du territoire», ont-ils conclu. 

Sur le même sujet Crues en Gironde : pourquoi le préfet met-il en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone ? Lire

D'autres alertes météorologiques ont été émises par Météo-France pour la journée de mercredi 18 février. Retrouvez-les ici.

vigilance météoGirondeCrues

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