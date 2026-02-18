«Gang des grands crus» : la justice se prononce mercredi sur le sort des auteurs présumés d'une série de vol de 4.000 bouteilles

Le délibéré du procès lié au «gang des grands crus» doit être rendu ce mercredi après-midi par la cour d'appel de Bordeaux, impliquant des réquisitions lourdes à l’encontre du principal accusé, soupçonné d’avoir orchestré les vols de 4.000 bouteilles de vin pour un préjudice supérieur à 2,5 millions d'euros.

13 casses, 4.000 bouteilles, 2,5 millions d’euros… La cour d'appel de Bordeaux doit rendre son délibéré ce mercredi dès 14h dans l'affaire du «gang des grands crus», impliquant 12 membres présumés, un total de 4.000 bouteilles prestigieuses volées et revendues, ainsi qu'un préjudice total supérieur à 2,5 millions d'euros.

«Au moins 10 ans» de prison ferme

Un Girondin de 35 ans, déjà condamné à une vingtaine de reprises, est soupçonné d'avoir cambriolé 13 chais ou entrepôts de vin en 2019 et 2020 dans la région bordelaise, pour un préjudice supérieur à 2,5 millions d'euros.

«Au moins dix ans» de prison ferme ont été requis le 28 novembre dernier contre cet homme dépeint comme la «tête de réseau» présumée du «gang des grands crus», jugée parmi douze prévenus à Bordeaux pour le vol et le recel de 4.000 bouteilles prestigieuses. «Au moins un élément le rattache à chacun des 13 casses», a souligné l'avocat général dans son réquisitoire, des bouteilles volées ayant notamment été retrouvées chez lui.

Poursuivi également devant la cour d'appel de Bordeaux pour des violences sur trois acheteurs chinois, il a soutenu n'avoir été qu'un intermédiaire. Mais selon l'accusation, les écoutes téléphoniques le font apparaître comme «le donneur d'ordres».

Un autre prévenu risque «au moins 8 ans» de prison

Une peine ferme «d'au moins huit ans» a été réclamée pour un autre prévenu suspecté de huit cambriolages, et trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis probatoire, ont été requis à l'encontre d'un troisième voleur présumé.

L'avocat général a demandé qu'un restaurateur chinois de 60 ans, considéré comme «le principal receleur» pour avoir écoulé le fruit de 11 cambriolages, soit condamné à six ans de prison ferme et 25.000 euros d'amende. Des peines allant de deux ans avec sursis à un an ferme ont été requises à l'encontre des autres prévenus, assorties d'amendes.

Fin 2020, un coup de filet avait ciblé différentes équipes de voleurs, dont certains ont été jugés dans le cadre d'une autre procédure. Puis en 2021, une opération menée dans un centre commercial de vente en gros, en région parisienne, avait démantelé une filière de recel composée de commerçants et de restaurateurs chinois.

Outre des grands crus bordelais (Château d'Yquem, Lafite Rotschild, Angélus, Petrus, Château Margaux, Cheval Blanc), des Romanée-Conti (Bourgogne) et de rares bouteilles de whisky ont été saisies.