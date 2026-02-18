Irlande : elle prend un rendez-vous chez l'ophtalmo et en ressort avec les yeux verts fluo

Alors qu'elle venait simplement pour contrôler sa vue chez l’ophtalmologue, une femme est ressortie de son rendez-vous avec les yeux vert fluo. En cause : l'infirmière a oublié de lui demander si elle portait des lentilles de contact, avant de lui injecter un produit.

Un simple examen qui a mal tourné. Margerita B. Wargola, qui se présente sur son compte Instagram comme une photographe basée en Irlande, a récemment vécu une drôle d'expérience, à la suite d'un rendez-vous de routine chez l’ophtalmologue.

Alors qu'elle venait contrôler sa vue, une infirmière a ainsi versé un collyre dans ses yeux dans le but de visualiser certaines structures de son œil.

Mais la praticienne a omis de demander à Margerita si elle portait des lentilles de contact, et ses yeux sont devenus vert fluo. Une condition sans danger et une petite mésaventure que la patiente a partagée sur ses réseaux sociaux.

«Je suis rentrée à la maison comme ça»

Dans sa vidéo, Margerita B. Wargola raconte avoir «cligné des yeux et tout est devenu jaune. On a paniqué toutes les deux. J’ai essayé de rincer avec du sérum physiologique, j’ai enlevé mes lentilles, j’ai rincé encore, j’ai rincé plusieurs fois. Malheureusement, la tâche est restée».

«La seule chose que j’ai pu faire, c’est remettre mes lentilles pour pouvoir voir en conduisant sur le chemin du retour. Je suis rentrée à la maison comme ça», a-t-elle ajouté.

Après cette première vidéo qui a suscité l'inquiétude de ses followers, Margerita B. Wargola a réalisé une seconde vidéo pour donner de ses nouvelles quelques heures après être rentrée chez elle.

«Je suis de retour à la normale, ne vous inquiétez pas. J'ai retiré mes lentilles de contact. Même la solution est teinte !», a-t-elle indiqué, en montrant à la caméra sa boite de lentilles.

«Je vais les garder, je les utiliserai peut-être pour la Saint-Patrick !», a-t-elle conclu avec humour.