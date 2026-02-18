Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Irlande : elle prend un rendez-vous chez l'ophtalmo et en ressort avec les yeux verts fluo

Une drôle d'expérience que Margerita a partagée sur ses réseaux sociaux. [@Margoinireland / Instagram ]
Par CNEWS
Publié le

Alors qu'elle venait simplement pour contrôler sa vue chez l’ophtalmologue, une femme est ressortie de son rendez-vous avec les yeux vert fluo. En cause : l'infirmière a oublié de lui demander si elle portait des lentilles de contact, avant de lui injecter un produit. 

Un simple examen qui a mal tourné. Margerita B. Wargola, qui se présente sur son compte Instagram comme une photographe basée en Irlande, a récemment vécu une drôle d'expérience, à la suite d'un rendez-vous de routine chez l’ophtalmologue

Alors qu'elle venait contrôler sa vue, une infirmière a ainsi versé un collyre dans ses yeux dans le but de visualiser certaines structures de son œil. 

Mais la praticienne a omis de demander à Margerita si elle portait des lentilles de contact, et ses yeux sont devenus vert fluo. Une condition sans danger et une petite mésaventure que la patiente a partagée sur ses réseaux sociaux. 

 

«Je suis rentrée à la maison comme ça»

Dans sa vidéo, Margerita B. Wargola raconte avoir «cligné des yeux et tout est devenu jaune. On a paniqué toutes les deux. J’ai essayé de rincer avec du sérum physiologique, j’ai enlevé mes lentilles, j’ai rincé encore, j’ai rincé plusieurs fois. Malheureusement, la tâche est restée».

«La seule chose que j’ai pu faire, c’est remettre mes lentilles pour pouvoir voir en conduisant sur le chemin du retour. Je suis rentrée à la maison comme ça», a-t-elle ajouté. 

Sur le même sujet «Corps flottants dans les yeux» : à quoi peut être dû ce phénomène oculaire ? Lire

Après cette première vidéo qui a suscité l'inquiétude de ses followers, Margerita B. Wargola a réalisé une seconde vidéo pour donner de ses nouvelles quelques heures après être rentrée chez elle. 

«Je suis de retour à la normale, ne vous inquiétez pas. J'ai retiré mes lentilles de contact. Même la solution est teinte !», a-t-elle indiqué, en montrant à la caméra sa boite de lentilles. 

«Je vais les garder, je les utiliserai peut-être pour la Saint-Patrick !», a-t-elle conclu avec humour. 

Infirmiersyeux

À suivre aussi

Un an de prison ferme requis contre un infirmier accusé d'une fraude à l'assurance maladie estimée à 1,8 million d'euros
Finistère : le faux infirmier obsédé par les veines condamné à cinq ans de prison

Ailleurs sur le web

Dernières actualités