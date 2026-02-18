Paris : le siège de LFI «évacué suite à une menace à la bombe», annonce Manuel Bompard

Le siège de LFI, situé dans le 10e arrondissement de Paris, a été «évacué suite à une menace à la bombe», a annoncé le coordinateur du parti Manuel Bompard ce mercredi.

Une nouvelle étape dans l’escalade des tensions entourant le décès de Quentin Deranque. Le siège national de LFI, situé dans le Xe arrondissement à Paris, a été «évacué suite à une menace à la bombe» mercredi, dans un climat d'extrêmes tensions après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon, a annoncé le coordinateur du mouvement Manuel Bompard.

Le siège national de la France insoumise vient d’être évacué suite à une menace à la bombe.



Les services de police sont sur place.



L’ensemble des salariés et des militants sont en sécurité. — Manuel Bompard (@mbompard) February 18, 2026

«Les services de police sont sur place. L'ensemble des salariés et des militants sont en sécurité», a déclaré ce dernier sur X.

«Il y avait quelques salariés à l'intérieur quand la police est arrivée. Tout le monde a dû sortir», a précisé le service de presse de LFI à l'AFP. Selon une source proche du dossier, une «inspection des locaux pour levée de doute» était en cours dans la matinée.

«Un cap est franchi»

La présidente du groupe LFI à l’Assemblée, Mathilde Panot, a confirmé cette alerte à la bombe, tout en pointant «une responsabilité immense» de «ceux qui ne cessent» de les cibler.

Une alerte à la bombe est actuellement en cours au siège de la France insoumise.



Les salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité.



Après les dégradations de nos permanences, les menaces de mort et de viol contre nous, je veux dire solennellement à ceux qui ne… — Mathilde Panot (@MathildePanot) February 18, 2026

«Une alerte à la bombe est actuellement en cours au siège de la France insoumise. Les salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité. Après les dégradations de nos permanences, les menaces de mort et de viol contre nous, je veux dire solennellement à ceux qui ne cessent de nous cibler : votre responsabilité est immense. À ceux qui pensent nous intimider : nous ne céderons pas et jamais vous n’arriverez à bout de nous !», a estimé Mathilde Panot sur X.

Une alerte à la bombe est en cours dans notre siège national. L'ensemble des salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité.



Un cap est franchi.



Ceux qui utilisent le drame et la mort d'un jeune homme pour s'en prendre à la France insoumise doivent cesser leurs… — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) February 18, 2026

«Un cap est franchi. Ceux qui utilisent le drame et la mort d'un jeune homme pour s'en prendre à la France insoumise doivent cesser leurs abjectes manœuvres», a twitté la vice-présidente insoumise de l'Assemblée, Clémence Guetté.

Autre élu et cadre insoumis, Paul Vannier a ciblé les adversaires politiques des Insoumis qui ont fait le lien entre LFI et la mort de Quentin Deranque, affaire dans laquelle un collaborateur parlementaire du député insoumis Raphaël Arnault, cofondateur de la Jeune Garde, a été arrêté.

Toutes celles et ceux qui par abjection politicienne dirigent sur LFI leurs calomnies, les Lecornu, Darmanin, Hollande, Bardella et Le Pen sont responsables du déferlement de la violence dont nous sommes les victimes.



Jusqu’où iront ces pyromanes irresponsables ? https://t.co/9RJiD3uQuw — Paul Vannier (@PaulVannierFI) February 18, 2026

«Toutes celles et ceux qui par abjection politicienne dirigent sur LFI leurs calomnies, les Lecornu, Darmanin, Hollande, Bardella et Le Pen sont responsables du déferlement de la violence dont nous sommes les victimes», a-t-il écrit.