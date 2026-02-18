Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Paris : le siège de LFI «évacué suite à une menace à la bombe», annonce Manuel Bompard

Le siège de LFI se situe dans le 10e arrondissement de Paris. [©Sarah Meyssonnier/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le siège de LFI, situé dans le 10e arrondissement de Paris, a été «évacué suite à une menace à la bombe», a annoncé le coordinateur du parti Manuel Bompard ce mercredi. 

Une nouvelle étape dans l’escalade des tensions entourant le décès de Quentin Deranque. Le siège national de LFI, situé dans le Xe arrondissement à Paris, a été «évacué suite à une menace à la bombe» mercredi, dans un climat d'extrêmes tensions après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon, a annoncé le coordinateur du mouvement Manuel Bompard.

«Les services de police sont sur place. L'ensemble des salariés et des militants sont en sécurité», a déclaré ce dernier sur X.

«Il y avait quelques salariés à l'intérieur quand la police est arrivée. Tout le monde a dû sortir», a précisé le service de presse de LFI à l'AFP. Selon une source proche du dossier, une «inspection des locaux pour levée de doute» était en cours dans la matinée.

«Un cap est franchi»

La présidente du groupe LFI à l’Assemblée, Mathilde Panot, a confirmé cette alerte à la bombe, tout en pointant «une responsabilité immense» de «ceux qui ne cessent» de les cibler.

«Une alerte à la bombe est actuellement en cours au siège de la France insoumise. Les salariés et militants ont été évacués et sont en sécurité. Après les dégradations de nos permanences, les menaces de mort et de viol contre nous, je veux dire solennellement à ceux qui ne cessent de nous cibler : votre responsabilité est immense. À ceux qui pensent nous intimider : nous ne céderons pas et jamais vous n’arriverez à bout de nous !», a estimé Mathilde Panot sur X.

«Un cap est franchi. Ceux qui utilisent le drame et la mort d'un jeune homme pour s'en prendre à la France insoumise doivent cesser leurs abjectes manœuvres», a twitté la vice-présidente insoumise de l'Assemblée, Clémence Guetté.

Autre élu et cadre insoumis, Paul Vannier a ciblé les adversaires politiques des Insoumis qui ont fait le lien entre LFI et la mort de Quentin Deranque, affaire dans laquelle un collaborateur parlementaire du député insoumis Raphaël Arnault, cofondateur de la Jeune Garde, a été arrêté.

«Toutes celles et ceux qui par abjection politicienne dirigent sur LFI leurs calomnies, les Lecornu, Darmanin, Hollande, Bardella et Le Pen sont responsables du déferlement de la violence dont nous sommes les victimes», a-t-il écrit.

LFIbombemanuel bompard

À suivre aussi

Eric Zemmour : «Pour moi, LFI est le parti de l'étranger»
«La France insoumise est le parti de l’étranger», assure Eric Zemmour
Ex-chef du Hamas comparé à «un héros» : l'ancien élu du Doubs Ismaël Boudjekada fixé sur son sort ce mardi
LFI : jugée pour escroquerie, la députée Sophia Chikirou risque une amende de 50.000 euros

Ailleurs sur le web

Dernières actualités