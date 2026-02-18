Professeure poignardée à Sanary-sur-Mer : l'état de santé de l'enseignante «s'améliore progressivement»

Poignardée par un élève de 14 ans en plein cours, la professeure du collège de Sanary-sur-Mer voit son état s'améliorer «progressivement», selon Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale.

Une bonne nouvelle. Le 3 février dernier, un élève de 3e du collège «La Guicharde» de Sanary-sur-Mer a poignardé à quatre reprises sa professeure lors d'une pause en classe, la blessant grièvement. Lors d'une prise de parole au Sénat ce mercredi le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray, a donné des nouvelles de la santé de la victime, expliquant que son état «s'améliore progressivement».

La semaine dernière encore, le pronostic vital de la professeure d'arts plastiques de 60 ans était engagé. «On continue évidemment à avoir un suivi très attentif», a poursuivi Édouard Geffray.

un appel au «sursaut collectif»

Le ministre a également redit sa détermination face à la montée de la violence chez les plus jeunes, notamment au sein des établissements scolaires français.

Face «à la montée des faits d'extrême violence, pour moi il y a deux réponses» : «celle de la fermeté absolue», avec notamment des contrôles et des fouilles des sacs aux alentours des établissements. Il y avait «1.500 contrôles par mois jusqu'à présent», qui ont été «densifiés depuis 10 jours», a-t-il précisé.

«L'autre élément, c'est évidemment la jambe éducative», a-t-il poursuivi. «Il faut qu'il y ait une action main dans la main, ça s'appelle la co-éducation avec les parents», a ajouté Édouard Geffray, rappelant qu'il avait envoyé la semaine dernière une lettre aux parents les appelant à un «sursaut collectif».

«Il faut restaurer un tabou. Ce tabou, c'est qu'on ne touche pas à un personnel de l'Éducation nationale. Ce n'est pas négociable et ceux qui le font doivent être sanctionnés. Si l'un des deux maillons de la chaîne lâche, c'est la chaîne éducative qui lâche», a-t-il conclu.

L'adolescent auteur de la violente agression a été mis en examen et placé en détention provisoire.