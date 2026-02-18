Tempête Pedro : à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui et demain ?

La tempête Pedro passe sur la France ces mercredi 18 et jeudi 19 février. Météo France prévoit un temps instable, entre pluies, neige et fortes rafales.

Déjà instable ces derniers jours, la météo ne connaîtra pas d'accalmie dans l'immédiat. Le passage de la tempête Pedro va en effet amener de nouvelles précipitations, entraînant la poursuite des crues sur une large moitié ouest et un risque élevé d'avalanche en montagne.

Ce mercredi 18 février, le nord du pays est touché par une première perturbation apparue mardi soir. Elle doit notamment occasionner des chutes de neige entre la Seine-Maritime, la Picardie et la Lorraine, jusqu'aux Vosges.

Une seconde perturbation pluvieuse, «pilotée par la dépression Pedro» selon Météo France, apportera quant à elle de fortes pluies, «localement orageuses».

Les prévisions font état de cumuls «remarquables» sur la journée, notamment de la Bretagne au bassin parisien, avec 15 à 30 mm, voire 40 à 50 mm sur les sols saturés de la pointe bretonne.

La situation ne s'améliorera pas jeudi puisque les précipitations resteront soutenues, cette fois dans le Sud-Ouest, «avec parfois 30 à 50 mm, notamment sur l'ouest du Massif central et sur les Alpes».

Le vent ne sera pas en reste puisqu'il soufflera fort de l'Aquitaine à l'Occitanie. De violentes rafales de tramontane sont par ailleurs attendues sur le Roussillon, jusqu'à 120 km/h, et le vent d'ouest sévira du littoral varois jusqu'à la Corse.

Un risque d'avalanche élevé

Dans ces conditions, et dans un contexte de forts coefficients de marée, le passage de la tempête Pedro devrait aussi occasionner de fortes vagues sur la façade Atlantique.

Dans les hauteurs, sur les massifs de l'est, il neigera abondamment ce jeudi. Météo France évoque même des quantités de neige fraîche cumulées «impressionnantes» dans les Alpes et met en garde contre un risque d'avalanche «particulièrement élevé».

Il faudra attendre vendredi pour un retour au calme dans le ciel français. Une hausse des pressions permettra alors au «rail des perturbations» de «remonter vers le nord de l'Europe pour quelques jours» et de retrouver un temps plus sec.