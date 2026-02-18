Vagues-submersion : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé 8 départements de l'Hexagone en vigilance orange et 4 en jaune pour un risque vagues-submersions ce jeudi 19 février. Une alerte qui survient alors que la France va être traversée par une nouvelle tempête, nommée Pedro.

Il conviendra de redoubler d'attention sur la façade atlantique et la côte méditerranéenne au sud de la Corse. Alors que les vents forts associés à la dépression Pedro basculent à l'ouest dans la nuit de mercredi à jeudi, les prévisionnistes de Météo-France ont placé 8 départements en vigilance orange et 4 autres départements en vigilance jaune pour vagues-submersions pour la journée de ce jeudi 19 février.

© Météo-France

Les départements concernés par la vigilance orange sont : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, la Vendée, la Loire-Atlantique, le Morbihan et le Finistère.

De leur côté, les Côtes-d'Armor, l’Ille-et-Vilaine et la Manche sont visés par une vigilance jaune. À partir de 17h, la Corse-du-Sud sera elle aussi placée sous cette même vigilance.

«En cours de journée de jeudi, les vagues s'orientent au secteur nord-ouest et commencent à s'amortir, mais, toujours associées à des niveaux marins élevés (coefficient 97 pour la marée haute du soir), elles pourront encore occasionner des submersions sur les zones exposées du littoral de la façade atlantique et de l'ouest de la Manche, placées en vigilance vagues-submersion de niveau jaune», a écrit Météo-France.

«Du fait de la direction nord-ouest de ces fortes vagues, le sud de la Bretagne sera épargné, étant plus protégé dans cette direction», a ajouté l'institut national de météorologie.