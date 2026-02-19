Dîner annuel du Crif : tout savoir sur cet événement où Sébastien Lecornu est attendu ce jeudi

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) organise jeudi 19 février son 40e dîner annuel. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce dîner médiatique.

Un événement toujours scruté. Ce jeudi 19 février 2026 aura lieu le 40e Dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF). Un rendez-vous important qui se tient en présence de nombreuses personnalités importantes du monde politique. Ainsi, le Premier ministre Sébastien Lecornu y est attendu pour prononcer un discours, aux côtés du président de l'association, Yonathan Arfi, en poste depuis 2022.

Organisé depuis 1985, le dîner du CRIF est devenu au fil des ans un rendez-vous politique incontournable. A titre d'exemple, l'année dernière, de nombreux ministres du gouvernement de l'époque s'étaient rendus sur place : Bruno Retailleau (Intérieur) et Elizabeth Borne (éducation), qui ont depuis quitté leur poste, ainsi que Gérald Darmanin (Justice), Benjamin Haddad (Europe) et le président du Sénat Gérard Larcher, tous encore en fonction.

Un message PUISSANT CONTRE L'ANTISÉMITISME

Le dîner du CRIF est une vitrine importante pour faire passer des messages à caractère politique. Ainsi, chaque année, des discours y sont prononcés pour lutter contre l'antisémitisme, en hausse depuis quelques années en France.

Ainsi, lors de l'édition 2025, le Premier ministre de l'époque François Bayrou s'était notamment exprimé sur la tragédie des attentats du 7 octobre 2023 qui avait fait 1.200 morts. «Le 12 novembre 2023, nous avons tous partagé un cortège à Paris et à Pau […] pour dénoncer cette gravissime dérive. Car nous refusons que des Français juifs quittent leur quartier et la terre où ils sont nés. Nous n’acceptons pas que ceux qui choisissent de rester vivent dans la peur. Nous n’acceptons pas qu’ils désinscrivent leurs enfants de l’école publique. Que 6 parents juifs sur 10 craignent pour la sûreté et le bien-être de leur enfant s’ils le maintiennent dans le service public de l’éducation. Cela est pour nous le signe indéniable d’une défaite nationale.» avait-il déclaré.

En 2024, le Premier ministre de l'époque Gabriel Attal avait déjà dénoncé «une vague d’antisémitisme» en France.

Lors de cette édition 2026, nul doute que l'actuel Premier ministre Sébastien Lecornu adoptera le même ton que ses prédécesseurs. Reste à savoir qui succèdera à l'humoriste Sofia Aram, qui avait reçu le prix Pierrot Kauffmann pour son engagement contre l'antisémitisme et toutes les autres formes de discrimination.