Antisémitisme : le Crif réunit Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet pour dresser un bilan sur ce fléau

Deux ans après la marche historique «Pour la République, contre l’antisémitisme», organisée à l'initiative conjointe de Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, le Crif doit dresser un bilan de ce fléau, ce mercredi, avec le président du Sénat et son homologue de l'Assemblée nationale.

Une problématique majeure. Le conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) rencontrera Gérard Larcher, président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, ce mercredi 12 novembre, à la Maison de la Chimie à Paris, concernant l’antisémitisme dans l'Hexagone.

Cette soirée de débats et d'échanges survient deux ans jour pour jour après la «grande marche civique» contre l’antisémitisme, qui avait réuni des milliers de personnes dans plusieurs villes françaises, à la suite de la multiplication des actes contre les juifs depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

À cette occasion, une nouvelle étude IPSOS sur ce fléau sera présentée, suivie d’un débat entre l'avocat Richard Malka et l'éditorialiste Franz-Olivier Giesbert, animé par la journaliste Wendy Bouchard.

Malgré une baisse de 27 % des actes antisémites durant les six premiers mois de 2025 par rapport à l'année dernière, les chiffres restent nettement supérieurs à ceux enregistrés avant le conflit à Gaza.

De janvier à juin, 646 actes antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur. Près de deux tiers de ces faits (422) concernaient des atteintes aux personnes, les 224 autres étant des atteintes aux biens.

105.000 participants réunis à Paris en 2023 lors de la marche contre l'antisémitisme

Le mois dernier, une polémique a éclaté après que le tribunal n'a pas reconnu le caractère antisémite de l'abattage de l’olivier en mémoire d’Ilan Halimi, jeune Français juif torturé et assassiné en 2006, à Épinay-sur-Seine (Île-de-France), en août dernier. Les mis en cause, des frères jumeaux de 19 ans, ont été condamnés à huit mois de prison ferme et huit mois de prison avec sursis. Le parquet de Bobigny a fait appel de cette décision.

«Le 7-Octobre a servi d'appel mondial lancé au passage à l'acte antisémite», affirmait Yonathan Arfi, le président du Crif, à l'AFP en début d'année.

En 2023, la marche «Pour la République, contre l’antisémitisme» avait rassemblé 105.000 participants rien que dans la capitale française, dont les ex-présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy, ainsi que les anciens premiers ministres Jean Castex, Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault et Élisabeth Borne.

D'autres personnalités comme Sébastien Chenu, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marine Tondelier, Sandrine Rousseau, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Rachida Dati, François Baroin et Eric Ciotti étaient aussi présentes.

Il s'agissait de la neuvième manifestation contre l'antisémitisme en France depuis le début des années 1980.