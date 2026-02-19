Enfant mortellement fauché à Nîmes : le chauffard de 17 ans a reconnu les faits

Un adolescent de 17 ans a été placé en détention provisoire après avoir reconnu qu’il se trouvait au volant du véhicule qui a mortellement fauché un enfant de 8 ans à Nîmes, mardi 17 février.

Les investigations se poursuivent. Mardi 17 février, un enfant de 8 ans a été mortellement percuté par un véhicule lancé à vive allure dans le quartier Pissevin, à Nîmes. Un mineur âgé de 17 ans a reconnu qu’il était au volant du véhicule au moment des faits.

L’adolescent mis en cause a été déféré, ce jeudi 19 février, devant le magistrat instructeur. Il a été mis en examen pour homicide routier aggravé, conduite sans permis, et délit de fuite.

Des analyses sanguines «ont permis de révéler que le mineur présumé conducteur avait (…) consommé des stupéfiants dans la nuit précédant les faits», a indiqué la procureure de Nîmes par voie de communiqué. Le jeune homme a été placé en détention provisoire.

Un passager placé sous contrôle judiciaire

Un autre mineur du même âge a reconnu qu’il se trouvait à bord du véhicule au moment des faits. Ce dernier présente un casier judiciaire vide. Déféré, lui aussi, devant le magistrat instructeur, le passager a été mis en examen du chef de conduite sans permis. «Il a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire», précise la procureure de Nîmes dans son communiqué.

Cinq autres individus, interpellés précédemment, ont été mis hors de cause et libérés à l’issue de leur garde à vue.