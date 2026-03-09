LA BAIE D’HALONG DENIM : EXCELLENCE ET RAFFINEMENT

Depuis 38 ans, ce restaurant vietnamien sis entre les arènes de Nîmes et la Maison Carrée, invite les sens à un voyage culinaire subtil. Rencontre avec le Chef et gérant, Thanh-Tu Huynh.

DE RESTAURANT FAMILIAL À TABLE GASTRONOMIQUE

Si tout ce qui qualifie une bonne table était présent avant que le Chef Thanh-Tu Huynh prenne pleinement les rênes de la Baie d’Halong Denim en 2019, ce dernier, mû par sa quête de perfection, a fait de ce restaurant familial une adresse gastronomique référencée dans le guide Gault & Millau depuis 2023.

« Comme du temps de mes parents, nous travaillons tout maison à partir de produits frais de haute qualité. Mais j’ai fait fi de la tradition orale en codifiant et rédigeant toutes les recettes », raconte-t-il.

Chef Thanh-Tu Huynh

UNE PHILOSOPHIE

« Je me bats pour que chacun puisse manger des plats aussi bons que sains tels les plats vietnamiens. » En effet, cette cuisine, pauvre en graisses et en gluten, regorge de légumes frais, de bouillons parfumés et d’herbes aromatiques. « À mon sens, chacun doit être le gardien de sa santé. Mon logo, créé à partir d’une de mes photos, l’illustre : un moine gardien de temple qui se restaure », clame le Chef Thanh-Tu Huynh.

Baie d’Halong Denim

LES DÉLICES D’UN ESTHÈTE

Cet esthète, qui fut photographe d’art dans sa jeunesse, imprime son goût pour le raffinement dans tout son univers. En effet, il se retrouve aussi bien dans la salle noire et or agrémentée de tables nappées tissus, de verres étincelants et d’une vaisselle tendance que dans les dressages des plats aux élégants jeux de saveurs.

Parmi ses emblèmes culinaires, les #NEM DENIM qui sont les meilleurs du monde d’après les clients. « J’en ai fait une marque déposée », affirme Thanh-Tu Huynh.

Avec ce même souci de perfection, Thanh-Tu Huynh a élaboré une carte des vins qui comprend des crus très rares. Et notons que le service est courtois, discret et efficace.

CONTACT :

5, boulevard Victor Hugo, 30000 NÎMES

Mail : [email protected]

Tél. : 04-66-76-25-57

www.labaiedhalongdenim.com

Annonceur : LA BAIE D’HALONG DENIM

[En partenariat avec COM EN RÉGIONS]

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