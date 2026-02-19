Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Louvre : la commission d’enquête de l’Assemblée estime que le musée est devenu un «Etat dans l’Etat» et exhorte le ministère à «reprendre la main»

La commission d'enquête de l'Assemblée a appelé le ministère de la Culture à «reprendre la main». [Abdul Saboor/Reuters]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

La commission d’enquête de l’Assemblée nationale a estimé, ce jeudi 19 février, que le musée du Louvre est devenu un «Etat dans l’Etat», appelant le ministère de la Culture à «reprendre la main».

«Le Louvre est devenu un Etat dans l'Etat», a estimé le député LR Alexandre Portier, ce jeudi 19 février. Dressant un bilan à mi-parcours de ses travaux, le président de la commission d'enquête sur la sécurité des musées a appelé le ministère de la Culture a «reprendre la main» sur l'établissement parisien.

Après quelque 70 auditions, Alexandre Portier et Alexis Corbière, rapporteur de la commission, ont étrillé la gestion du musée le plus visité du monde, dans la tourmente depuis le vol de joyaux de la Couronne française.

«Le vol du Louvre n'est pas un accident, il révèle les défaillances systémiques du musée» et «un déni des risques», a déclaré le premier lors d'une conférence de presse. «Il y a l'impression qu'il y a un cas particulier du Louvre dans son fonctionnement et dans ce que j'appellerais une hyper-présidence au musée», a enchéri le second.

«La dérive des pouvoirs publics»

Faisant référence à Laurence des Cars, la présidente du Louvre qui doit être entendue mercredi prochain par la commission, Alexandre Portier a assuré que la liste des «défaillances» observée «aurait déjà conduit dans pas mal de pays et d'établissements à un départ depuis longtemps».

Sur le même sujet Escroquerie à la billetterie du Louvre : neuf personnes mises en examen mais laissées libres sous contrôle judiciaire Lire

Le député a critiqué «la dérive des pouvoirs publics» dans la gestion du musée, alors même que la ministre de la Culture, Rachida Dati, doit elle aussi s'expliquer devant la commission d'enquête lundi après-midi. Les conclusions finales sont attendues début mai.

LouvrecommissionEnquêtemuséeAssemblée nationale

À suivre aussi

La sécurité du Louvre a été négligée, déplore un rapport parlementaire qui pointe une série de dysfonctionnements
Sécurité des musées français : le rapport de la commission d'enquête parlementaire publié le 13 mai, annonce Alexis Corbière
«Un projet capital et nécessaire» : le nouveau président du Louvre confirme le plan de grands travaux dans le musée

Ailleurs sur le web

Dernières actualités