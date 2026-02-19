Mort de Quentin : Nice, Bordeaux, Lyon… Voici les rassemblements prévus ce week-end pour lui rendre hommage

Une semaine après l’agression mortelle de Quentin, une manifestation est organisée ce samedi 21 février à Lyon pour lui rendre hommage. D’autres événements sont prévus ici et là en France.

Pour rendre hommage à Quentin, lynché par des antifas jeudi 12 février, une marche est organisée ce samedi 21 février à Lyon. La manifestation s’élancera de la Place Jean Jaurès, dans le VIIe arrondissement, sous les coups de 15 heures, pour se terminer rue Victor-Lagrange, là où le jeune homme de 23 ans a été agressé.

Pour l’heure, le parcours n’est pas encore définitif. La préfecture du Rhône et la police sont en train d' «évaluer» les risques que la marche pourrait poser pour ses participants comme pour les habitants.

150 personnes rassemblées à Nantes

Par ailleurs, «face au risque réel de débordements violents», le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a demandé «l'interdiction» de la marche. Dans un communiqué, l'édile évoque «la crainte de la présence de militants d’extrême droite venus de toute la France et de pays frontaliers» et les «menaces à l’encontre d’élus ainsi qu’aux dégradations de permanences parlementaires».

Partout en France, d’autres manifestations sont prévues pour rendre hommage à Quentin. Ce vendredi 20 février, deux rassemblements sont prévus, à Nice à 19h et Bordeaux à 20h. D’autres événements se sont déroulés à Rouen, à Tours ou à Lille.

À Nantes, 150 personnes ont rendu hommage à Quentin Deranque face à la basilique Saint-Donation, à l’appel du collectif Némésis. Peu après, un contre-rassemblement antifasciste s’est organisé dans un autre quartier de la ville, rapidement interrompu par les forces de l’ordre. La préfecture avait délimité un périmètre d'interdiction de manifester afin d'éviter d'éventuels affrontements.