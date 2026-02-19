Paris : une cycliste de 29 ans mortellement percutée par un poids lourd près de Barbès-Rochechouart

Une cycliste de 29 ans est morte après avoir été percutée ce jeudi matin par un poids lourd à proximité du métro Barbès-Rochechouart, dans le 10e arrondissement de Paris, a appris CNEWS de source policière, de la police et du parquet.

Un nouveau drame de la route en plein Paris. Un accident est survenu ce jeudi 19 février au matin dans le 10e arrondissement. En effet, une cycliste, née en mars 1996, est morte après avoir été percutée par un poids lourd, a appris CNEWS de source policière, de la police et du parquet de Paris.

Les faits ont eu lieu vers 8h55 à l’angle du boulevard de Magenta et du boulevard de la Chapelle, à proximité de la station de métro Barbès-Rochechouart. C’est à cette heure que les policiers ont été requis pour l’accident.

Concernant le déroulé des faits, d’après le parquet de Paris, citant les premiers témoignages, le conducteur du poids lourd aurait emporté la victime en tournant vers la droite. Malgré l’intervention des secours, la jeune femme a succombé à ses blessures et est décédée, nous informe la police.

A la suite de cet accident mortel, le conducteur du camion a été placé en garde à vue et son dépistage à l’alcool et aux stupéfiants s’est avéré négatif. De son côté, le ministère public a ouvert une enquête pour «homicide routier aggravé». Les investigations ont été confiée au service de traitement judiciaire des accidents (STJA).