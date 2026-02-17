Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire et Rachida Dati en tête des intentions de vote, Pierre-Yves Bournazel en 3e homme

A quelques semaines du premier tour des Municipales 2026 à Paris, un baromètre Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD place les listes conduites par Emmanuel Grégoire et par Rachida Dati en tête des intentions de vote. Le candidat du camp présidentiel Pierre-Yves Bournazel se situe, lui, en troisième position.

Deux candidats prennent la tête. Alors que les Français sont invités à se rendre aux urnes les 15 et 22 mars prochains dans le cadre des élections municipales de 2026, 30% d’entre eux ont l'intention de voter pour la liste conduite par Emmanuel Grégoire et soutenue par le Parti socialiste, les Écologistes, le Parti communiste et Place publique, selon un baromètre Opinionway* pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, dévoilé ce mardi 17 février.

Les personnes interrogées étaient invitées à répondre à la question suivante : «Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain à Paris et que vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?».

Dans ces conditions, et derrière Emmanuel Grégoire, la liste conduite par Rachida Dati et soutenue par Les Républicains, le MoDem et l’UDI, se hisse à la deuxième place avec 24% des intentions de vote. S'ensuit la liste de Pierre-Yves Bournazel (Renaissance-Horizons) avec 14% des intentions de vote, celle de Sophia Chikirou (LFI) avec 12% des intentions de vote et celle de Sarah Knafo (Reconquête) avec 11% des intentions de vote.

Les résultats détaillés du baromètre montrent aussi que l’intention de vote des 18-24 ans va en majeure partie aux listes de Sophia Chikirou (30%) et de Rachida Dati (28%). L’actuelle ministre de la Culture séduit également les 65 ans et plus (33%) ainsi que les 55-64 ans (23%), où elle arrive en seconde place, derrière Emmanuel Grégoire. Par ailleurs, ce dernier se situe en tête chez les 25-39 ans (32%), les 40-54 ans (30%) ainsi que les 55-64 ans (41%).

Emmanuel Grégoire et Rachida Dati au coude-à-coude

Concernant les affinités politiques, 60% des personnes sondées qui disent vouloir voter pour la liste d’Emmanuel Grégoire avaient déjà voté pour le Nouveau Front populaire lors du premier tour des élections législatives de 2024 et 47% d’entre eux ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, 55% pour Anne Hidalgo et 44% pour Yannick Jadot lors du premier tour de la présidentielle de 2022.

Sans surprise, 71% des sondés ayant voté pour Les Républicains lors du premier tour des élections législatives de 2024 et 65% des personnes ayant voté pour Valérie Pécresse lors du premier tour de la Présidentielle de 2022 disent se tourner vers la liste de Rachida Dati.

Du côté des personnes ayant voté pour Ensemble lors du premier tour des élections législatives de 2024, les choix restent indécis puisque Pierre-Yves Bournazel et Rachida Dati arrivent en tête avec, chacun, 38% des intentions de vote.

Le suspens s’applique également pour les personnes ayant voté pour le Rassemblement national au premier tour des élections législatives de 2024. En effet, 38% d’entre elles disent vouloir voter pour la liste conduite par Sarah Knafo, tandis que 42% d’entre elles affirment privilégier la liste du candidat RN et UDR Thierry Mariani.

Trois hypothèses ont été soumises aux personnes sondées concernant les intentions de vote pour le second tour des élections municipales de 2026 à Paris. La première est celle d’une quinquangulaire, avec une liste soutenue par LFI, une deuxième par le reste de la gauche, une troisième par Renaissance-Horizons, une quatrième par Les Républicains, le MoDem et l’UDI et une dernière par Reconquête. La deuxième hypothèse est celle d’une triangulaire composée d’une liste PS, Ecologistes, PC et Place publique, d’une liste Ensemble pour la République (Renaissance-Horizons) et d’une liste Les Républicains. Et la troisième est celle d’une liste soutenue par LFI, une seconde composée des forces de gauche sans LFI et une dernière soutenue par les Républicains.

Selon la première hypothèse, c’est la liste d’Emmanuel Grégoire qui l’emporterait avec 32% des intentions de vote. Celle-ci serait suivie de la liste de Rachida Dati (26%), de celle de Pierre-Yves Bournazel (15%), de celle de Sophia Chikirou (14%) et de celle de Sarah Knafo (13%).

D’après la deuxième hypothèse, c’est la liste d’Emmanuel Grégoire qui remporterait le plus de voix avec 42% des intentions de vote, contre 39% pour Rachida Dati et 19% pour Pierre-Yves Bournazel. Enfin, selon la troisième hypothèse, c’est la liste conduite par Rachida Dati qui arriverait en tête avec 46% des intentions de vote, contre 39% pour la liste d’Emmanuel Grégoire et 15% pour celle de Sophia Chikirou.

Sarah Knafo, une percée historique

Sarah Knafo est assurément la grande gagnante de ce sondage. Avec sa campagne numérique ultra-moderne, la magistrate à la Cour des comptes poursuit sa progression, dépassant le seuil minimal de 10% pour se maintenir au second tour des Municipales.

Sur CNEWS, la députée européenne Reconquête a évoqué sa candidature à la mairie de Paris ce lundi 16 février. «Si j’arrive en tête du premier tour, j’aurai l’humilité de dire que je ne peux pas gagner toute seule. Je tendrai la main à toutes les autres mouvances de droite, à savoir Madame Rachida Dati, Monsieur Thierry Mariani et même Pierre-Yves Bournazel», a-t-elle dit.

«Tout ceux qui disent qu’ils veulent plus de sécurité. Ce qui compte, c’est l’intérêt des Parisiens. Pour moi, il faut sortir les socialistes de la mairie de Paris. C’est l’essentiel. Il faut mettre un terme à 25 ans de saccage. (…) Je pense que j’ai le seul programme sérieux, budgété et rigoureux qui peut permettre de rendre Paris heureuse», a-t-elle ajouté alors que 60% des sondés sont mécontents de l'action politique d'Anne Hidalgo.

Elections municipales : «Il faut sortir les socialistes de la mairie de Paris pour mettre un terme à 25 ans de saccage», insiste la députée européenne Reconquête! Sarah Knafo, candidate à la mairie de Paris, dans #Facealinfopic.twitter.com/wt4szF87c0 — CNEWS (@CNEWS) February 16, 2026

Le soir de l’annonce de sa candidature, Sarah Knafo avait indiqué, dans un communiqué qu’elle sera «impitoyable» pour redresser Paris, promettant d'agir «dans les moindres détails, sur la sécurité, la propreté, le logement, contre les gabegies». «Je serai imaginative et ambitieuse, pour de grands projets, qui redonneront à la ville un rayonnement mondial», peut-on lire.

Pour réussir, l’eurodéputée souligne qu’elle sera «la moins politique des maires de Paris», et ce, en gouvernant avec les Parisiens. «Je veux qu’ils décident par référendum», écrit-elle, notant qu’elle n’est pas là «pour guider des moutons mais pour réveiller des lions !».

*Sondage réalisé du 11 et 16 février, en partie par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon de 970 personnes inscrites sur les listes électorales à Paris, issu d’un échantillon de 1056 personnes, représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.