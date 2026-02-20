Avalanches : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Dans son dernier bulletin émis à 16h, Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune pour des risques d'avalanches ce samedi 21 février.

Les montagnes des Alpes, de la Corse et des Pyrénées particulièrement concernées alors que l'afflux de touristes devrait connaître un nouveau regain ce week-end. Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune pour des risques d'avalanches concernant la journée du samedi 21 février.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Haute-Garonne, l'Isère, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Savoie et la Haute-Savoie.

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La vigilance jaune sera mise en place dès minuit et ne sera pas levée de la journée.

Cet hiver, des skieurs ont déjà perdu la vie dans des avalanches notamment dans les Alpes : «De nombreux accidents ont également eu lieu, parfois mortels, et on déplore à ce jour 28 décès par avalanches depuis le début de l’hiver, soit plus du double par rapport à la moyenne des vingt dernières années, à cette période. La plus grande prudence est de mise pour les amateurs de sports d’hiver», a expliqué Météo-France.

Cette semaine, la France a été touchée par de très violentes crues. Météo-France a placé trois départements en vigilance rouge pour la journée de samedi 21 février. Retrouvez toutes les dernières informations concernant les alertes météorologiques ici.