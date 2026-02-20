Week-end du 20 février : Bison Futé voit rouge, découvrez toutes les prévisions de circulation

Avec le chassé-croisé des zones A et C les routes vont être particulièrement difficiles ce week-end. Dans ses prévisions, Bison futé voit rouge dans le sens des départs et des retours.

La circulation s'annonce compliquée pour les automobilistes. Les routes de France vont être particulièrement chargées durant ce week-end du 20 février. Bison futé prévoit de nombreux ralentissements et embouteillages.

En effet, ce week-end du 20, 21 et 22 février marque la fin des vacances de la Zone A et le début de celles de la Zone C. Pour rappel, la Zone A regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. De son côté, la Zone C concerne les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Ainsi, Bison futé prévoit une circulation difficile dans le sens des départs dès ce vendredi 20 février. Le quart nord-est du pays est placé en vigilance jaune dans le sens des départs.

© Bison futé

Dans le détail, la circulation est considérée comme difficile sur les axes de l’A31 (Nancy-Luxembourg), sur l’A36 (Besançon-Allemagne), sur l’A10 à hauteur du péage de Saint-Arnoult et sur l’A6 entre Beaune et Macon et au niveau de Fleury-en-Bière.

Une journée rouge le 21 février

La journée la plus compliquée du week-end sera celle de ce samedi 21 février. En effet, Bison futé voit rouge et prévoit une circulation très difficile dans le sens des départs mais aussi des retours. Le quart nord-est et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont particulièrement touchés.

© Bison futé

Dans le sens des départs, Bison futé invite à éviter les axes suivants : l’A31 (Dijon-Nancy), l’A6 (Auxerre-Beaune), l’A39 (Dijon-Viriat), l’A40 (Mâcon-Passy), l’A43 (Lyon-Chambéry), la N85 (Grenoble-Gap) et le tunnel du Mont-Blanc entre la France et l’Italie.

Dans le sens des retours, la N83 dans le sens Gap-Grenoble, l’A43 entre le tunnel de Fréjus et Chambéry et entre Chambéry et Lyon ainsi que l’A40 entre Passy et Mâcon seront particulièrement touchées.

Bison futé conseille de prendre la route durant la journée du dimanche 22 février lorsque les conditions de circulation seront revenues à la normale.