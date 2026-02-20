Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas arrive en tête des intentions de vote devant Grégory Doucet

A quelques semaines du premier tour des élections municipales 2026 à Lyon, un baromètre Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD place la liste conduite par Jean-Michel Aulas en tête des intentions de vote. Le candidat sortant Grégory Doucet se situe, lui, en deuxième position.

Jean-Michel Aulas grand favori à Lyon. Alors que les Lyonnais sont invités à se rendre aux urnes les 15 et 22 mars prochains dans le cadre des élections municipales 2026, 45% d’entre eux ont l'intention de voter lors du premier tour pour la liste conduite par Jean-Michel Aulas et soutenue par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le MoDem et l’UDI, selon un baromètre Opinionway* pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, dévoilé ce vendredi 20 février. En deuxième position, c'est le maire sortant Grégory Doucet qui totalise 32% des intentions de vote.

Personne ne semble être en mesure de rivaliser avec les deux hommes dans la quête du second tour puisque la candidate, Anaïs Belouassa-Cherifi, qui arrive en troisième position, comptabilise, loin derrière, 9% des intentions de vote, toujours selon le baromètre.

Dans le détail, Jean-Michel Aulas fait la différence grâce à un appui important des catégories d'âge entre 55 ans et plus. 66% des personnes interrogées âgées entre 55 et 64 ans ont l'intention de voter pour le candidat soutenu par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le MoDem et l’UDI contre seulement 12% pour Grégory Doucet. Un constat qui est confirmé par les intentions de vote chez les 65 ans et plus avec 65% des intentions de vote pour Jean-Michel Aulas contre seulement 19% en faveur du maire sortant.

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jean-michel aulas favori du second tour

Un duel entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet semble donc inévitable au second tour des municipales à Lyon. Et, là encore, c'est l'ancien président de l'Olympique lyonnais qui sort en tête des intentions de vote. A la question : «Si le second tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain et que vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?», 55% des personnes interrogées ont l'intention de voter pour Jean-Michel Aulas contre 45% pour Grégory Doucet.

Là encore, une nette différence est constatée en fonction de l'âge des personnes interrogées. Si les plus jeunes donnent l'avantage au maire sortant, les catégories entre 55 ans et plus penchent largement pour Jean-Michel Aulas.

En outre, Jean-Michel Aulas attire 73% des inactifs tandis que Grégory Doucet a l'avantage chez les CSP+ avec 57% des intentions de vote. Chez les CSP -, c'est Jean-Michel Aulas qui arrive en tête (59%).

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la sécurite, priorité des lyonnais

Interrogés sur les enjeux qu'ils prioriseront au moment de mettre leur bulletin de vote dans l'urne, les Lyonnais font de la sécurité un élément central. 55% des 943 personnes interrogées l'ont citée comme l'un des enjeux qui comptera le plus dans leur décision. En deuxième position, arrive le cadre de vie (52%), tandis que les transports en commun (44%) viennent compléter le podium.

Parmi les autres préoccupations des Lyonnais, sont évoqués le logement (42%), la propreté de la ville (41%), les impôts locaux (27%) ou encore l'immigration (22%).

Si les résultats ne diffèrent que très peu en fonction du sexe et du statut social, ceux en fonction de la catégorie d'âge sont plus disparates. En effet, 64% des 55-64 ans citent la sécurité comme priorité au moment de répondre à la question contre seulement 51% des moins de 40 ans. Chez ces derniers, ce sont le cadre de vie et l'environnement qui arrivent en tête des préoccupations (61%), suivi par la qualité des transports en commun (53%) et le logement (52%).

Les femmes privilégient également le cadre de vie et l'environnement (59%) tandis que les hommes priorisent la sécurité (53%). Enfin, les CSP+ privilégient également le cadre de vie et l'environnement (64%), tandis que les CSP - et les inactifs priorisent la sécurité, avec respectivement 55 et 58% de personnes interrogées la citant comme l'enjeu qui comptera le plus au moment de choisir leur futur maire.

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les lyonnais mécontents du travail de Grégory Doucet

Le baromètre permet également de mettre en lumière l'avis des Lyonnais sur le passage de Grégory Doucet à la mairie de la ville. A la question : «Diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent de l'action de Grégory Doucet en tant que Maire de Lyon ?», 55% des 943 personnes interrogées se disent mécontentes de son travail, tandis que 42% sont satisfaites.

Parmi les personnes les moins satisfaites du maire sortant, figurent les classes d'âge les plus anciennes avec notamment 78% des 55-64 ans qui se disent mécontents de son passage. Au niveau du statut, ce sont les personnes inactives qui se montrent les plus sévères avec 68% des personnes interrogées se déclarant mécontentes.

Il n'est donc pas surprenant de voir que ce sont ces catégories-là qui envisagent majoritairement de voter pour l'adversaire numéro 1 de Grégory Doucet, à savoir Jean-Michel Aulas.

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*Sondage réalisé du 11 au 18 février, en partie par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon de 943 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, issu d’un échantillon de 1328 personnes, représentatif de la population lyonnaise âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.