Neige-verglas : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 4 départements en alerte jaune pour risques de neige et de verglas. Globalement, les Alpes sont concernées par ces vigilances.

Les Alpes devraient être le théâtre blanc de nouvelles averses de flocons. Durant la journée du vendredi 20 février, des chutes de neige sont attendues sur ces secteurs.

©Météo France

Ainsi, quatre départements ont été placés en vigilance jaune pour un risque de «neige-verglas» par Météo-France.

Sont concernés par cette vigilance jaune : la Drôme, l’Isère, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie.

«La dépression Pedro circule sur le pays ce jeudi et génère un épisode de vent fort sur le Roussillon, de fortes vagues sur la côte atlantique et de forts cumuls de neige sur les Alpes engendrant un fort risque d'avalanches», alerte Météo-France.

Les experts alertent également sur un possible impact sur les routes et les infrastructures de montagne.