Nord : deux jeunes de 16 ans mis en examen pour un projet d'attentat jihadiste

Deux mineurs de 16 ans ont été interpellés mardi 17 février dans le Nord et mis en examen dans le cadre d’une enquête antiterroriste. L’un d’eux aurait projeté de commettre une action violente visant un centre commercial ou une salle de concert, tandis que l’autre est soupçonné d’avoir renforcé ses convictions radicales.

Un projet d'attentat déjoué. Mardi 17 février, deux adolescents âgés de 16 ans ont été interpellés dans le département du Nord et placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête antiterroriste ouverte par le Parquet national antiterroriste (PNAT). Ce vendredi, ils ont été mis en examen.

Selon les investigations confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), l’un des deux mineurs a reconnu avoir projeté de commettre une action violente, évoquant potentiellement comme cibles un centre commercial ou une salle de concert. Selon le parquet, il «nourrissait une forme de fascination pour la propagande et les figures jihadistes».

Pour mener à bien ses intentions, il aurait planifié d’utiliser une arme à feu qu’il envisageait de dérober.

Une information judiciaire ouverte

Manifestant également un intérêt marqué pour les explosifs, le jeune homme a admis lors de sa garde à vue avoir acquis des produits chimiques en vue de réaliser des tests de combustion à son domicile, selon le communiqué du PNAT.

L’autre mineur, bien qu’informé des projets de son complice, est suspecté d’avoir contribué à renforcer ses convictions radicales violentes, ont précisé les enquêteurs.

Sur réquisition du parquet national antiterroriste, une information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d’atteintes aux personnes, en application de l’article 421‑1 1° du code pénal.

À l’issue de la garde à vue, et conformément aux réquisitions du PNAT, les deux suspects ont été mis en examen. L'un a été placé en détention provisoire et le second sous contrôle judiciaire.