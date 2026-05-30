PSG-Arsenal : des tensions aux abords du Parc des Princes, une dizaine de gardes à vue en cours à ce stade

Lors d’un micro-tendu, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a fait savoir que des tensions ont éclaté brièvement aux abords du Parc des Princes ce samedi, à la suite d’une tentative de pénétration par la force dans l’enceinte du stade.

«Pour l’instant, les choses se passent bien». Tels étaient les mots du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, ce samedi 30 mai, à l’issue de la revue des troupes mobilisées sur les Champs-Élysées et de la présentation du dispositif de sécurisation dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions opposant le PSG à Arsenal.

Bien que la situation reste calme, quelques tensions ont éclaté un peu partout dans la capitale, notamment à Saint-Cloud. En effet, d’après le ministre de l’Intérieur, une intervention de police a eu lieu à la suite d’une tentative de pénétration par la force dans l’enceinte du Parc des Princes. De ce fait, les forces de l’ordre ont rapidement été prises à partie par un groupe de personnes.

De son côté, la préfecture de police a donné plus de détails concernant ces premières tensions, expliquant qu’une fois le match commencé, une centaine de personnes, manifestement non munies d’un billet, ont tenté de pénétrer au niveau d’une porte d’entrée du Parc des Princes.

Par conséquent, une intervention des forces de l’ordre a eu lieu afin de faire cesser les hostilités, conformément aux instructions de Laurent Nuñez. «Ce n’est pas parce qu’il y a une intervention des forces de sécurité que c’est le chaos et le désordre. C’est le maintien de l’ordre républicain. (…) Quand il y a des débordements, il y a des interventions des forces de sécurité. Cela va peut-être se reproduire durant la soirée. Probablement», a commenté le ministre de l’Intérieur.

Des tensions dans les 1er, 16e et 18e arrondissements

Dans ce même secteur du Parc des Princes, des mouvements de foule ont été constatés autour du stade parisien. Selon une source policière, des mortiers ont été tirés en direction des forces de l’ordre, qui ont riposté avec du gaz lacrymogène.

D’autres épisodes similaires ont été observés dans les rues de la capitale. Selon notre source policière, des tirs de mortiers ont également été enregistrés au niveau de l’avenue Kléber, dans le 16e arrondissement de Paris. De plus, des groupes à risque ont été localisés dans les 1er et 18e arrondissements de la capitale, notamment aux Halles et vers la place Marguerite-de-Navarre.

A 19h30, la préfecture de Police a indiqué que 1.579 contrôles ont été réalisés par les policiers, donnant lieu à 20 interpellations et 10 gardes à vue. De plus, 24 torches et deux mortiers ont été saisis. Un abribus a été dégradé au niveau de la rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement.