Alpes-Maritimes : un réseau de passeurs démantelé entre la France et l’Italie 

Au terme d’une enquête d’un an, les forces de police françaises et italiennes ont réussi à démanteler un réseau de passeurs, qui a fait transiter des dizaines de migrants illégaux entre les deux pays.

À Menton, dans les Alpes-Maritimes, un réseau de passeurs a été démantelé par les forces de police françaises et italiennes. L’enquête, lancée en février 2025 par la Police aux frontières de Nice, a rapidement mis en lumière l’existence d’un réseau bien structuré, capable d’assurer le transport et la logistique.

«Ce réseau était organisé : il récupérait des migrants, issus pour la plupart de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique de l’Est, en Italie, et leur faisait franchir la frontière vers la France par différents moyens : ferroviaires, routiers, voire à pied», explique Ali Belhadj, policier et délégué départemental du syndicat Unité, à notre micro.

Cinq personnes arrêtées en France

L’enquête aura duré un an. Pour coordonner les opérations, les autorités judiciaires françaises et italiennes ont mis en place une équipe commune d’enquête, permettant un partage direct des informations et une coordination des interventions des deux côtés de la frontière.

En Italie, sept personnes ont été interpellées et placées en détention par un juge italien. En France, cinq individus ont été arrêtés et déférés en comparution immédiate. Parmi eux, un Italien a été pris en flagrant délit alors qu’il tentait de faire transiter un mineur somalien. Lors de son interpellation, les policiers ont saisi son véhicule, à l’intérieur duquel ils ont retrouvé 15.000 euros en espèces, son butin.

Au total, plusieurs dizaines de migrants auraient été acheminés vers la France via ce réseau de passeurs. Le prix du passage entre les deux pays s’élevait à une centaine d’euros. Une fois en France, les passeurs n’hésitaient pas à fournir de faux documents d’identité aux migrants illégaux pour faciliter leur installation.

La France, l’Eldorado des migrants ?

À Menton, le passage régulier de migrants demeure un sujet d’actualité. Un collectif opposé à l’installation d’un foyer pour migrants et mineurs isolés rassemble de nombreux habitants, qui dénoncent le manque de solutions concrètes pour freiner cet afflux.

Si le réseau de passeurs vient d’être démantelé, le passage entre la France et l’Italie reste l’un des itinéraires de migration illégale les plus actifs d’Europe.

En effet, si l’Italie constitue une porte d’entrée vers l’Europe, elle n’est que très rarement une destination finale. Les migrants visent souvent la France ou le Royaume-Uni. Pour donner une idée de l’ampleur de ces flux, 152.415 migrants sont arrivés en Europe par voie maritime via l’Italie en 2023, selon la Gendarmerie nationale.