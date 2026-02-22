Cour des Comptes : le ministre de la Fonction publique David Amiel nommé aux Comptes publics pour remplacer Amélie de Montchalin

Dans un communiqué transmis ce dimanche 22 février, l'Élysée a annoncé que le ministre de la Fonction publique, David Amiel, était nommé aux Comptes Publics pour remplacer Amélie de Montchalin.

Remaniement technique au gouvernement. L’actuel ministre délégué chargé de la Fonction publique David Amiel est nommé au portefeuille des Comptes publics, a annoncé dimanche l’Élysée. Il succèdera ainsi à Amélie de Montchalin, en route pour la Cour des comptes.

«Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a mis fin aux fonctions de Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics», a déclaré la présidence dans un communiqué.

«Un vrai connaisseur des finances publiques»

Plus jeune membre du gouvernement Lecornu 2, David Amiel était depuis quatre mois ministre délégué de la Fonction publique et de la Réforme de l'État. Il travaillait alors sous la houlette de la ministre de l'Action et des comptes publics Amélie de Montchalin.

Selon les propos du député socialiste Philippe Brun rapportés par l’AFP, «c'est un vrai connaisseur des finances publiques, dont la compétence est appréciée. Il a su montrer des qualités de négociation au sein de la commission mixte paritaire (CMP) sur le Projet de loi de finances (PLF) 2025».

Et d’ajouter : «sur le fond, c'est un vrai libéral». «On lui doit l'idée de supprimer la taxe d'habitation en 2017, dont on paie toujours le coût aujourd'hui pour les finances publiques».

Conseiller de l’ombre d'Emmanuel Macron

Depuis la première heure, David Amiel a rejoint les rangs des macronistes. Dès 2017, il suit Emmanuel Macron de Bercy à l’Élysée, pour devenir l’une de ses têtes pensantes.

En 2019, il rejoint la campagne municipale de Benjamin Griveaux, avant de siéger comme conseiller d’opposition dans le 15e arrondissement de Paris. Conseiller de l’ombre, il a été l’un des artisans de la réélection d’Emmanuel Macron en 2022, en copilotant la rédaction des propositions de campagne. Député à 29 ans, il devient ensuite ministre de la Fonction publique.