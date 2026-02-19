Situation des finances publiques : la Cour des comptes présente son rapport 2026, après deux années sombres pointées du doigt

Après deux années noires, le très attendu rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques sera dévoilé ce jeudi 19 février.

Une mauvaise année de plus pour les finances publiques françaises ? Après des derniers rapports très négatifs, la situation des finances publiques françaises a-t-elle connu une amélioration ces derniers mois ? C'est la question à laquelle va répondre la Cour des comptes ce jeudi 19 février dans un rapport, qui sera publié dès 8h.

Présenté les années précédentes par Pierre Moscovici, le rapport devrait, cette année, être dévoilé et commenté au cours d'une conférence de presse tenue par la présidente de la 1re chambre de la Cour des comptes, Carine Camby, en attendant la prise de fonction d'Amélie de Montchalin le 23 février prochain.

Pour suivre son intervention, rendez-vous sur la page Youtube de la Cour des comptes, qui, chaque année, diffuse la vidéo de la conférence de presse sur sa page. Le rapport sera également disponible dans son intégralité sur le site de l'institution.

une incapacité à maîtriser ses dépenses citée en 2025

Le dernier rapport sur la situation des finances publiques avait notamment mis en avant la mauvaise période de la France : «La France vient de traverser deux années noires en matière de finances publiques. Après une nette dégradation du déficit public en 2023, ce dernier s’est de nouveau creusé en 2024 pour atteindre 5,8 points de PIB, soit 168,6 milliards d'euros», avait communiqué la Cour des comptes, citant une incapacité à maîtriser les dépenses.

La Cour des comptes, par la voix de Pierre Moscovici, avait alors sommé les institutions publiques de faire un effort pour l'année à venir : «Exigeante et difficile, cette reprise de contrôle de nos finances publiques dès 2026 est impérative pour notre crédibilité et à la soutenabilité de la dette». Des prérogatives suivies d'effets ? Réponse ce jeudi.

Dans l'un de ses derniers rapports, la Cour des comptes a également pointé le manque de rémunération à la performance dans le service public.