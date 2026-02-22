Perpignan : trois policiers blessés après avoir été violemment pris à partie par une trentaine d'individus lors d'un contrôle routier

Un équipage de plusieurs policiers a été pris à partie par une trentaine d'individus, dont certains étaient armés de bâtons, ce samedi 21 février, à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Les malfaiteurs ont tous pris la fuite.

Une scène d'une rare violence. A Perpignan, trois policiers ont été blessés samedi après avoir été pris pour cible par plusieurs dizaines d'individus munis de bâtons lors d'un contrôle. Les suspects étaient initialement mis en cause pour possession de drogue et d'argent liquide, comme le rapporte une source policière à CNEWS.

Durant le contrôle routier mené par les trois gardiens de la paix, le principal mis en cause, conducteur du véhicule, a reconnu en effet être en possession de cannabis. Son véhicule présentait également une forte odeur de stupéfiant, selon une source policière. Durant la première partie du contrôle, l'individu a également ouvert furtivement sa boîte à gants, laquelle laissait entrevoir de grande quantités d'argent liquide et des sachets blancs.

Barres de fer, bâtons et bombes lacrymogène

Encore au sein de son habitacle, il a ensuite jeté deux de ces sachets en direction d'individus extérieurs à la scène venus entourer la police. Rapidement, ceux-ci lui ont permis de s'échapper et en tentant de le retrouver, les officiers sont roués de coups de poing et de pied, de coups de barre de fer et de bâton. Ils sont également gazés par des bombes lacrymogène.

Au total, les personnes venues aider le mis en cause étaient une trentaine. Ils ont blessé les trois policiers, l'un ayant même été transporté à l'hôpital. Les suspects ont tous pris la fuite à l'issue de cette agression. Seul le principal mis en cause a pour l'heure été identifié. Aucune interpellation n'a cependant eu lieu ce dimanche.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, n'a pas tardé à réagir. Après avoir offert un «soutien total» aux trois officiers blessés, il a commenté, sur le réseau social X.

Soutien total aux trois policiers blessés hier soir à Perpignan, violemment pris à partie par une trentaine de personnes pour permettre à un conducteur de s’échapper lors du contrôle de son véhicule.



Rien ne justifie de telles violences contre celles et ceux qui assurent notre… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) February 22, 2026

«Rien ne justifie de telles violences contre celles et ceux qui assurent notre sécurité. Prompt rétablissement aux fonctionnaires touchés et fermeté absolue face aux auteurs de ces actes», a-t-il écrit.