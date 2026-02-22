Présidentielle 2027 : Bernard Cazeneuve appelle le PS à organiser «un congrès» pour réunir le «centre gauche sans exclure quiconque» 

Ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve appelle à unir «toutes les familles de la social-démocratie» en vue de l’élection présidentielle de 2027. Selon lui, seule une telle union serait en mesure de battre le Rassemblement national.

À un peu plus d’un an de la prochaine élection présidentielle, l’heure est grave pour la gauche. Si le Rassemblement national et La France insoumise semblent avoir pris une longueur d’avance, Les Républicains et le Parti socialiste n’entendent pas se laisser distancer aussi facilement.

D’un côté, les soutiens commencent à se rallier derrière Bruno Retailleau ; de l’autre, l’incertitude demeure. Pour tenter d’éviter l’éparpillement et, pourquoi pas, de déjouer les pronostics, Bernard Cazeneuve a appelé le Parti socialiste à organiser un congrès après les élections municipales, réunissant «toutes les familles de la social-démocratie».

Dans un entretien accordé ce week-end à Ouest-France, il plaide pour un large rassemblement du «centre gauche» en vue de l’élection présidentielle. «Il faut que le PS organise une nouvelle étape, un congrès qui rassemble toutes les familles de la social-démocratie, sans exclure quiconque», a lancé l’ancien Premier ministre, qui a quitté le PS lors de l’alliance de ce dernier avec La France insoumise pour les législatives anticipées de 2022.

Toutefois, il n’abandonne pas ses ambitions politiques et affirme avoir des discussions «toutes les semaines» avec des membres du Parti socialiste, du bloc central ainsi qu’avec «l’aile gauche» du macronisme.

un appel pour la «gauche républicaine et humaniste»

Rappelons qu’une primaire de la gauche est prévue pour l’automne prochain. Toutefois, Bernard Cazeneuve estime qu’elle ne constitue qu’une «manœuvre de diversion».

Il met en avant son mouvement, La Convention, qu’il qualifie d’«orphelinat», et qui regrouperait, selon lui, 15.000 membres d’orientation social-démocrate. À ses yeux, seul un «large rassemblement» du «centre gauche», qu’il considère comme le «point d’équilibre où le rassemblement est possible», pourra battre le Rassemblement national.

Bernard Cazeneuve lance ainsi un appel à la «gauche républicaine et humaniste qui souhaite gouverner autour d’axes clairs, sans compromis avec les dégagismes aux passions tristes ni sectarisme».