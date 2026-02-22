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Thionville : une conductrice de 29 ans s'immole par le feu en pleine rue 

Malgré l'intervention des pompiers, la jeune femme a succombé a ses blessures à l'hôpital. [@Pascal GUYOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce samedi 21 février, une jeune femme a arrêté sa voiture dans le centre-ville de Thionville (Moselle) avant d’en sortir, de s’asperger d’essence et de s’immoler en pleine rue. La victime a succombé à ses blessures ce dimanche.  

Une scène qui marquera profondément les témoins. Il était 18h ce samedi 21 février, lorsqu’une jeune femme, âgée de 29 ans, a brusquement arrêté son véhicule rue de la Paix à Thionville (Moselle) avant d’en sortir, de s’asperger d’essence et de s’immoler en pleine rue, a indiqué à CNEWS une source policière. 

Alertés par ses cris, des passants ont tenté de lui porter secours, lui jetant de l’eau puis essayant d’étouffer les flammes à l’aide d’une couverture. 

Rapidement prise en charge par la police et les pompiers, la victime a été transportée au service des grands brûlés de l’hôpital de Mercy, près de Metz. Brûlée au troisième degré, elle serait finalement décédée de ses blessures ce dimanche 22 février, aux alentours de midi, rapporte Ici (ex-France Bleu).

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La jeune femme souffrait de troubles psychiatriques et aurait déjà tenté, à plusieurs reprises, de mettre fin à ses jours. 

ImmolationMoselleFranceDécèsSuicide

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