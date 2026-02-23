Crues : voici les trois départements placés en vigilance orange ce lundi

Météo-France a placé trois départements en vigilance orange pour des risques de crues concernant la journée du lundi 23 février.

Si la pluie cessera - enfin - de tomber sur la majeure partie du territoire ce lundi 23 février, le mal est déjà fait : cours d’eau, rivières, étangs et lacs ont débordé sous l’effet des précipitations des derniers jours.

Malgré l’amélioration attendue des conditions météorologiques, Météo-France a donc maintenu trois départements en vigilance orange pour risque de crues ce lundi.

Sont concernées la Charente, la Vendée et la Sarthe.

Météo-France

Paradoxalement, aucune pluie n’est attendue dans ces départements dans la journée de lundi, avec des températures en hausse, comprises entre 12 et 13 °C. Malheureusement, la décrue pourrait prendre du temps. En cause notamment, des sols saturés et des niveaux d’eau encore élevés.

Record de précipitations

Au total, la France a connu 35 jours consécutifs de pluie entre janvier et février, un record. Il s’agit de la plus longue série de précipitations enregistrée depuis 1959.

Un record qui a un coût : l’ouest du pays a été particulièrement touché. D’importants débordements sont toujours en cours sur la Charente aval, ainsi que sur la Sarthe, la Maine et la Loire.

Conséquence : des milliers d’habitants ont vu leur logement inondé et plusieurs milliers de foyers restent privés d’électricité.