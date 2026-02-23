Crues : voici les trois départements placés en vigilance orange ce lundi

Météo-France a placé trois départements en vigilance orange pour des risques de crues concernant la journée du lundi 23 février.
Si la pluie cessera - enfin - de tomber sur la majeure partie du territoire ce lundi 23 février, le mal est déjà fait : cours d’eau, rivières, étangs et lacs ont débordé sous l’effet des précipitations des derniers jours.
Malgré l’amélioration attendue des conditions météorologiques, Météo-France a donc maintenu trois départements en vigilance orange pour risque de crues ce lundi.
Sont concernées la Charente, la Vendée et la Sarthe.
Paradoxalement, aucune pluie n’est attendue dans ces départements dans la journée de lundi, avec des températures en hausse, comprises entre 12 et 13 °C. Malheureusement, la décrue pourrait prendre du temps. En cause notamment, des sols saturés et des niveaux d’eau encore élevés.
Record de précipitations
Au total, la France a connu 35 jours consécutifs de pluie entre janvier et février, un record. Il s’agit de la plus longue série de précipitations enregistrée depuis 1959.
Un record qui a un coût : l’ouest du pays a été particulièrement touché. D’importants débordements sont toujours en cours sur la Charente aval, ainsi que sur la Sarthe, la Maine et la Loire.
Conséquence : des milliers d’habitants ont vu leur logement inondé et plusieurs milliers de foyers restent privés d’électricité.