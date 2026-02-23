Paris : un restaurant casher aspergé d'acide

Dans la nuit de jeudi à vendredi la semaine dernière, l'intérieur d'un restaurant casher situé dans le 17e arrondissement de Paris a été aspergé d’acide. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en retenant la circonstance aggravante de l'antisémitisme.

Un acte antisémite présumé. Dans le 17e arrondissement de Paris, l'intérieur d'un restaurant casher a été aspergé d'acide. Les équipes de CNEWS s'y sont rendues et ont pu constater qu'une poudre blanche avait été dispersée sur les tables de l'établissement, engendrant la rouille des couverts qui n'ont pas résisté aux produits corrosifs.

Les habitants du quartier qui connaissent bien les lieux sont encore sous le choc : «C'est un peu choquant, en plus on est en plein Paris», a témoigné une passante.

«C'est assez choquant, c'est un restaurant casher donc le fait que ce soit brûlé à l'acide, est-ce que ça n'a pas un lien avec l'épisode de la Shoah ? Est-ce que ce n'est pas un indicateur d'un possible acte antisémite ?», s'est interrogée une autre habitante.

une unité spéciale des pompiers déployée

Ce n'est pas la première fois que le restaurant est visé par des dégradations, notamment par des jets d'acide. La première attaque s'était déroulée en octobre dernier mais seule la façade avait été visée.

Cette fois, d'après les informations du Parisien, la porte du restaurant a été forcée dans la nuit de jeudi à vendredi afin de propager l'acide à l'intérieur de l'établissement.

Prévenus par les employés, les pompiers sont intervenus avec une unité spéciale dédiée à la gestion des menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en retenant la circonstance aggravante de l'antisémitisme.

D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1.320 actes antisémites ont été recensés l'année dernière. Si ce nombre est en légère baisse par rapport à 2024, il est trois plus important depuis les attaques du 7 octobre 2023.