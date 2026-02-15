La France Insoumise : Emmanuel Macron dénonce l'émergence d'«expressions antisémites» au sein du parti et le classe à l'«extrême gauche»

Le président de la République Emmanuel Macron a qualifié La France insoumise de mouvement d’«extrême gauche» au sein duquel émergent «des expressions antisémites» qui «doivent être combattues» lors d’un entretien accordé à Radio J ce dimanche.

Une prise de position politique marquée. Dans un entretien accordé à Radio J ce vendredi et diffusé ce dimanche, Emmanuel Macron a qualifié La France insoumise de mouvement d'«extrême gauche», au sein duquel émergent «des expressions antisémites» qui «doivent être combattues».

- @EmmanuelMacron qui classifie @FranceInsoumise à l’extrême-gauche valide les accusations d’antisémitisme contre le parti de @JLMelenchon : « Il y a clairement des expressions antisémites qui émergent et qui doivent être combattues. Il n’y a pas tellement de mystère pour dire… pic.twitter.com/NH3F4aDz56 — Haziza Frédéric (@frhaz) February 15, 2026

«Je crois qu'il n'y a pas tellement de mystère pour dire qu'ils sont à l'extrême gauche», a déclaré le chef de l'État lors de cette interview avec l'une des radios de la communauté juive. Une classification décidée récemment par le ministère de l'Intérieur et que conteste LFI.

«Je constate que dans les positions qu’ils prennent, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République», a-t-il précisé.

«Il y a clairement des expressions antisémites qui émergent, qui doivent être combattues, d'où qu'elles soient», a précisé le chef de l'Etat. Il a ajouté qu'au sein du Rassemblement national, il y a également des parlementaires, qui, «de la même manière, ont des expressions, défendent des idées» contraires aux principes républicains.

Vers une inéLIgibilité des élus coupables de propos antisémites et racistes ?

Vendredi, à l'occasion de son hommage à Ilan Halimi, jeune juif séquestré et torturé à mort en 2006, Emmanuel Macron a dénoncé «l'hydre antisémite» qui s'immisce «dans chaque interstice» de la société et prôné une «peine d'inéligibilité obligatoire» pour les élus coupables «d'actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires».

- @EmmanuelMacron annonce un projet de loi rendant inéligible les élus condamnés pour racisme antisémitisme et discrimination : « le gouvernement va présenter un tel texte qui rentrera en vigueur avant 2027. Mais comme toute loi pénale elle ne sera pas rétroactive. Ça va… pic.twitter.com/XNnHV35CsA — Haziza Frédéric (@frhaz) February 15, 2026

«Le gouvernement va présenter un tel texte», a-t-il affirmé sur Radio J, le président se disant confiant que cette loi puisse être votée au Parlement et s'appliquer avant 2027.

Interrogé ensuite au sujet de Rima Hassan, eurodéputée LFI qui a fait l'objet d'une plainte du Parisien cette semaine après un message sur X ciblant l'un de ses journalistes, Emmanuel Macron a souligné qu'il y avait «des circulaires pénales qui ont été prises par le garde des Sceaux (...) pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme et tous les propos antisémites. Et donc, elles seront appliquées».

Au journaliste lui demandant si la chaîne d'information Al Jazeera, basée au Qatar, est antisémite, Emmanuel Macron a répondu ne pas vouloir faire de «stigmatisation». Avant d'ajouter: «Il y a très clairement des contenus qui sont relayés, en ligne ou par des chaines, (...) qui, en effet, sous couvert de couvrir l'actualité internationale, alimentent, exacerbent la haine des juifs et créent la fracture dans notre société».