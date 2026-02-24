L'édito de Pascal Praud : «L'extrême gauche tue et elle annonce qu'elle refusera le résultat des urnes en cas de victoire du RN»

«L'extrême gauche tue et elle annonce qu'elle refusera le résultat des urnes en cas de victoire du RN», a déclaré Pascal Praud dans son édito de l'émission L'Heure des Pros, ce mardi sur CNEWS, en réaction aux propos de Mathilde Panot, qui a déclaré dans une vidéo, vendredi 20 février, que LFI n'acceptera «jamais dans notre pays que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes, ce que veut faire Marine Le Pen, entourée de tous ces groupuscules d'extrême-droite qui pullulent autour d'elle».