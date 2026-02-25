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Crues : voici les 39 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 39 départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce mercredi 25 février.

Les cours d’eau français ne désemplissent pas. 39 départements sont toujours visés par une vigilance jaune crues de Météo-France pour la journée de ce mercredi 25 février.

©Météo France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Ardennes, l’Aube, le Cher, la Côte-d’Or, la Dordogne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Meuse et le Morbihan.

Mais aussi la Nièvre, le Nord, l’Oise, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Vendée, les Vosges, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

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Quatre autres départements, la Charente, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime ont été placés en vigilance orange pour ce risque météorologique. 

Météo-Francevigilance météoCrues

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