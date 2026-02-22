Météo : Biarritz, Bordeaux, Paris... avec le retour du soleil, ces villes où un air de printemps se fera sentir cette semaine

Le soleil pourrait bien faire son retour dans tout l’Hexagone. Après plusieurs semaines de pluie et de grisaille, Météo-France annonce un «soleil généreux» dès la semaine prochaine, avec des températures parfois au-dessus des 20 °C.

Après la pluie, le beau temps. Les Français pourraient bien avoir un avant-goût du printemps cette semaine. Selon Météo-France, la barre symbolique des 20 °C pourrait être atteinte mercredi après-midi ici et là dans l’Hexagone, sous un ciel largement ensoleillé.

Cette hausse des températures s’inscrit dans une progression douce mais nette depuis le début de la semaine. Après un lundi nuageux dans la partie nord du pays, le soleil devrait commencer à faire son apparition dès mardi, pour culminer «sans partage» dans la journée de mercredi avec des maximales annoncées autour de 20 °C.

© Météo-France

Jusqu'à 25 °C à Biarritz

Ainsi il fera jusqu’à 19 °C à Paris, 21 °C à Bordeaux, 17 °C à Marseille et à Lille, 18 °C à Lyon, 16 °C à Brest et même 25 °C à Biarritz. Des températures jugées «très au-dessus des valeurs normalement observées pour la période», selon Météo-France qui, en plus de ce «soleil généreux», annonce également «un vent faible» et un «ciel bleu prédominant».

Bien que le printemps ne commence officiellement que le 20 mars, cet épisode de redoux pourrait bien suffire à recharger les batteries des Français, lassés par de longues journées pluvieuses et grises. De quoi rappeler que la belle saison n’est plus très loin.