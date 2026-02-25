Municipales 2026 : pour la première fois, un sondage donne l'ex-Premier ministre Édouard Philippe perdant au second tour au Havre

Pour la première fois depuis le lancement de sa campagne, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe (Horizons) est donné perdant dans sa ville du Havre contre Jean-Paul Lecoq (PCF) en cas de maintien du candidat RN-UDR au second tour des élections municipales.

Une très mauvaise nouvelle pour l’ancien Premier ministre. Un sondage Opinionway publié ce mercredi donne pour la première fois Édouard Philippe (Horizons) perdant dans sa ville du Havre contre Jean-Paul Lecoq (PCF) en cas de maintien du candidat RN-UDR au second tour des municipales de mars prochain.

Dans le détail, les résultats montrent une légère avance d'Édouard Philippe au premier tour avec 37%, contre 35% au communiste Jean-Paul Lecoq soutenu par le PS, les Écologistes et Place publique. En troisième place, le candidat RN/UDR Franck Keller est largement en mesure de se maintenir au second tour avec 18% des voix.

Enfin, la liste de la France insoumise menée par Charlotte Boulogne est créditée de 6% des suffrages, ce qui ne suffira pas à se qualifier pour le second tour.

Le scénario catastrophe d’une triangulaire

Dans le cadre d'une triangulaire au second tour, c'est le candidat de gauche qui l'emporterait de peu, avec 42% contre 40% à Édouard Philippe (soutenu par le centre et la droite). Franck Keller resterait à 18%.

Même s'il s'agit d'une photo à l'instant T alors que le premier tour des municipales est dans 18 jours, c'est la première fois que celui qui a conditionné sa candidature à la présidentielle de 2027 à sa réussite au Havre est montré en difficulté.

Élu au premier tour en 2014, quatre ans après avoir été installé à la mairie par son mentor Antoine Rufenacht, il avait été facilement réélu en 2020 alors qu'il était chef du gouvernement.