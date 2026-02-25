Municipales à Paris : Pierre-Yves Bournazel affirme qu'il ne rejoindra «ni Grégoire ni Dati» au second tour

Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons et Renaissance à la mairie de Paris, a affirmé ce mercredi qu'il ne rejoindrait ni son adversaire de la gauche Emmanuel Grégoire ni sa concurrente de droite Rachida Dati en vue du second tour, affirmant mener campagne «pour gagner».

Pas de ralliement prévu au second tour. Alors que les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains, le scrutin dans la capitale s’annonce serré. En cas d’échec, le candidat Horizons et Renaissance à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, a assuré ce mercredi qu’il ne rejoindra aucun de ses adversaires au second tour, y compris Emmanuel Grégoire (PS) et Rachida Dati (LR), tout en raillant la candidature de Sarah Knafo (Reconquête!).

«Je ne rejoindrai ni Grégoire ni Dati au second tour. Je mène campagne pour gagner et je crois que les Parisiens méritent un autre chemin que celui proposé par ces candidats», a déclaré au micro de France Inter Pierre-Yves Bournazel. «J’ai beaucoup réfléchi, j'écoute les Parisiens. Ils me demandent de proposer un chemin pour ne pas avoir à subir ce match du passé contre le passé entre Grégoire et Dati. J'incarne la solution», a-t-il ajouté, affirmant que «le match n'est pas du tout joué».

«Je note que les autres candidats disent qu'ils ne veulent pas rassembler, travailler avec les autres et fusionner leurs listes», a souligné l'élu d'opposition, qui se targue des soutiens de Gabriel Attal et d'Edouard Philippe, ex-Premiers ministres et à la tête des partis Renaissance et Horizons. «Moi je ne pratique pas l'intimidation, je ne pratique pas la menace», a-t-il affirmé en référence à Rachida Dati. «Je veux apaiser Paris et ça commence par un comportement exemplaire».

Sarah Knafo également dans le viseur

«Que va faire Emmanuel Grégoire qu'il n'a pas fait ces 12 dernières avec Madame Hidalgo ?», s'est ensuite interrogé Pierre-Yves Bournazel, au sujet de l'ex-premier adjoint de la maire socialiste sortante. «Paris mérite mieux que le tic-tac stérile entre une gauche de l'échec et une droite des affaires, où les procès succèdent aux scandales et où les excès préparent les échecs», a-t-il encore insisté dans une tribune diffusée par son équipe de campagne.

«Tandis que ces deux candidats se donnent en spectacle devant la France entière, les Parisiens ne sont plus qu’un décor. La palme revenant à la candidate d’Eric Zemmour qui pousse la logique encore plus loin en inventant des rues et des habitants imaginaires à grand renfort d'intelligence artificielle. Elle ignore tout du quotidien des Parisiens, jusqu’au coût du métro», a-t-il ajouté.

À ce stade, Pierre-Yves Bournazel est crédité de 12% des voix au premier tour le 15 mars dans un sondage Ifop publié dimanche, en baisse de deux points sur un mois.