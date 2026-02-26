Crues : voici les 30 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dans son bulletin de 6h ce jeudi, Météo-France a placé trente départements en vigilance jaune crues pour la journée.

Les cours d’eau entament leur décrue. Trente départements restent toutefois visés par une vigilance jaune crues de Météo-France pour la journée de ce jeudi 26 février, selon le bulletin de l'institut national de météorologie de 6h.

© Météo-France

Sont concernés par cette alerte : l’Ain, l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, le Cher, la Dordogne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Gironde, l’Indre-et-Loire, les Landes, la Marne, la Meuse, l’Oise, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Rhône.

Mais aussi la Saône-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Vendée, les Vosges, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

En parallèle Météo-France a levé l’ensemble des vigilances rouges crues mais a maintenu la Charente, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire en vigilance orange crues.