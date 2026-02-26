Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Crues : voici les 30 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son bulletin de 6h ce jeudi, Météo-France a placé trente départements en vigilance jaune crues pour la journée. 

Les cours d’eau entament leur décrue. Trente départements restent toutefois visés par une vigilance jaune crues de Météo-France pour la journée de ce jeudi 26 février, selon le bulletin de l'institut national de météorologie de 6h.

© Météo-France

Sont concernés par cette alerte : l’Ain, l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, le Cher, la Dordogne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Gironde, l’Indre-et-Loire, les Landes, la Marne, la Meuse, l’Oise, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Rhône.

Mais aussi la Saône-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Vendée, les Vosges, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Sur le même sujet Météo : Biarritz, Bordeaux, Paris... avec le retour du soleil, ces villes où un air de printemps se fera sentir cette semaine Lire

En parallèle Météo-France a levé l’ensemble des vigilances rouges crues mais a maintenu la Charente, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire en vigilance orange crues. 

Météo-Francevigilance météoCrues

À suivre aussi

Canicule : quand l’épisode de chaleur va-t-il prendre fin ?
Canicule : 37,8° C mesurés ce jeudi en France, du jamais-vu pour un mois de mai
Canicule : l'épisode en cours est «le premier d'une série», prévient le gouvernement

Ailleurs sur le web

Dernières actualités