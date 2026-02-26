Festival des Jeux : tout savoir sur ce rendez-vous incontournable des jeux de société

Du vendredi 27 février au dimanche 1er mars se tient le Festival des Jeux, à Cannes. A l'aube de sa quatrième décennie, l'événement ne cesse d'accueillir un public plus large, année après année.

La 38e édition du Festival des Jeux se tient du vendredi 27 février au dimanche 1er mars, à Cannes. Rencontre avec les créateurs de certains des univers les plus populaires, compétition contre d'autres joueurs passionnés, conférences sur les jeux de société... Voici pourquoi il ne faut pas rater ce rendez-vous.

Que ce soit dans l'enceinte du hall d'exposition ou sur le parvis des lieux, les visiteurs de l'événement auront de quoi se divertir. Jeux tout public, jeux de rôles, figurines ou encore wargames seront exposés pendant trois jours, permettant à tous de vivre pleinement ce festival et de faire de ce dernier week-end de février un moment récréatif.

Le rôle central de Cannes «dans le rayonnement des industries culturelles»

«Avec une augmentation de 30% de fréquentation par rapport à l'année précédente, le Festival International des Jeux a enregistré un total de 110 000 entrées», en 2025, se félicitait Jean-Michel Arnaud, président du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. «Ce succès record témoigne du rôle central de Cannes et du Palais des Festivals et des Congrès dans le rayonnement des industries culturelles et créatives».

Les «Magic Mirors» permettront de vivre une expérience inédite sur la terrasse du Palais des Festivals © Martin Labbé

«Un total de 60 000m² d'exposition mis à disposition des petits et des grands, joueurs amateurs ou fervents compétiteurs venus se défier seuls, en famille ou entre amis. Un Village Festival renouvelé où, animations, tournois, espaces pour se restaurer et plein d'autres nouveautés seront à découvrir cette année», peut-on lire sur le site de l'événement.

En plus de cette place centrale réservée à l'échange entre créateurs et joueurs, qui peuvent respectivement présenter et découvrir de nouveaux univers, le Festival tient une place importante grâce aux récompenses qu'il octroie chaque année. Sont en effet annoncés les différents «As d’Or» du meilleur jeu familial, accessible au plus grand nombre, au meilleur jeu «enfant», au meilleur jeu «initié» et au meilleur jeu «expert».

Pour la deuxième année consécutive, le salon pourra également compter sur un partenariat haut en couleur avec SNCF Voyageurs. Pour cette nouvelle édition, un studio SNCF a été installé sur la Croisette le temps du festival, au sein duquel les festivaliers sont invités à jouer aux jeux de la sélection As d’Or dans un décor des bien-connus carrés de trains, invitant à un moment de partage et de convivialité.

Plus original encore, le partenariat permettra aux visiteurs du salon et usagers de l'entreprise ferroviaire de vivre une expérience unique, célébrant les 25 ans du jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux. À bord de certains TGV Paris-Cannes, une voiture sera en effet privatisée pour faire vivre aux voyageurs une partie inédite de Loups-Garous, animée par un Game Master. De quoi être plongé dans une ambiance divertissante avant même de mettre les pieds au festival.