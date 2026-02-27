Crues : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce samedi

L'institut national de météorologie a placé 16 départements en vigilance jaune pour risque de crues, ce samedi 28 février.

Un risque de crues persistant, dans le nord et l'ouest de l'Hexagone. Comme depuis de nombreuses semaines, la France est en proie aux inondations dues à certaines fortes averses récentes, avec 16 départements en alerte jaune. La région parisienne est particulièrement concernée ce samedi.

Plus précisément, les départements concernés sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Charente, la Marne, la Meuse, l'Oise, le Rhône, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.

© Météo-France

Si les crues les plus importantes ont actuellement lieu «sur la Charente aval (Charente-Maritime) et la Loire aval (Loire-Atlantique et Mainte-et-Loire)», de nombreux secteurs au niveau de la Seine et la Loire ainsi que leurs affluents ont surveillés.

Ce samedi, Météo-France a également alerté quant à des risques pour vents violents et avalanches, dans certains autres départements français.