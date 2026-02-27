Crues : voici les 21 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce vendredi 27 février.

La décrue se poursuit. 21 départements sont visés par une vigilance jaune crues de Météo-France pour la journée de ce vendredi 27 février.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, la Charente, le Cher, la Marne, la Meuse, l’Oise, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Si l’ensemble des vigilances rouge ont été levées, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire sont maintenus en vigilance orange crues.

Par ailleurs, trois départements sont soumis à une vigilance jaune avalanche, la prudence est donc de rigueur sur les pistes de ski.