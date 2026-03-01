Cigarettes : voici les nouveaux tarifs attendus ce 1er mars

Alors que le prix du tabac a déjà augmenté depuis le début de l’année 2026, de nouvelles références vont voir leur tarif changer à partir de ce dimanche 1er mars. Voici lesquelles.

Une nouvelle augmentation pour les fumeurs. Alors que Santé Publique France a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme sur les dangers du tabagisme en publiant les derniers chiffres de la mortalité liée au tabac, l’ampleur du phénomène demeure préoccupante. Ainsi, en 2023, 68.000 personnes ont perdu la vie à cause du tabac. Pour faire face à ce «fardeau toujours plus important», les autorités françaises ont mis en place des mesures coercitives, dont de nombreuses augmentations des prix.

Une nouvelle hausse des prix entre en vigueur ce dimanche 1er mars. Ce sont près de 500 marques de tabac qui sont concernées par ce changement de tarifs.

augmentation des dunhill et des lucky strike

L’objectif étant tout de même de limiter la consommation du tabac dans l’Hexagone, la quasi-totalité des références concernées verront leur prix augmenter, comme indiqué par la douane, qui a publié l'intégralité des nouveaux tarifs pour l’ensemble des produits du tabac.

Parmi les hausses notables, nous retrouvons notamment les Dunhill, qui passent le cap symbolique des 14 euros, après des hausses de 20 à 30 centimes selon les références. Les Lucky Strike passent également un palier : celui des 13 euros.

Certains paquets de Vogue vont prendre jusqu’à 40 centimes et les News, elles, augmenteront d’une vingtaine de centimes. De son côté, le paquet de 40g de tabac Amsterdamer va augmenter de 80 centimes, ce qui en fait la hausse la plus significative.

En revanche, le prix des Camel, des Marlboro, des Philip Morris et des Winston reste inchangé ce dimanche 1er mars.

La prochaine hausse du prix du tabac est attendue pour juin 2026.