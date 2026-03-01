Val-d'Oise : une voiture et un bus entrent en collision près de l'aéroport de Roissy, dix blessés transportés à l'hôpital

Un accident de la route impliquant un bus et une voiture à proximité de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a blessé légèrement dix personnes ce dimanche matin.

Un accident qui aurait pu être bien plus grave. Dix personnes ont été légèrement blessées ce dimanche 1er mars au matin dans un accident de la circulation entre un bus et une voiture à proximité de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, a-t-on appris des sapeurs-pompiers.

Peu après 8h30, les services de secours sont intervenus après la collision survenue entre la voiture et l'autobus qui a fini sa course entre un terre-plein et le fossé d'une route longeant la clôture de l'aéroport.

Sept personnes se trouvaient à bord du bus à destination de Paris alors que cinq personnes, parmi lesquelles un enfant de 2 ans, étaient dans le second véhicule.

Urgence relative

Dix blessés en urgence relative ont été transportés à l'hôpital par les équipes de secours déployées en nombre, avec le renfort du SMUR de Gonesse (Val-d'Oise) et de la gendarmerie des transports aériens.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour l'opération.

15 engins de secours et sept ambulances ont été dépêchés sur les lieux.